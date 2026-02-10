Ravella reconoce algún «error y desajuste» con las colonias felinas

El Concello de Vilagarcía reconoce «errores y desajustes» en la gestión de las colonias de gatos callejeros, pero también defiende que cumple la ley y el año pasado realizó 253 esterilizaciones.

Así, da respuesta a la denuncia lanzada este fin de semana por alimentadores, acusándole de incumplir una responsabilidad atribuida por la Ley de Bienestar Animal y los compromisos con ellos, y advirtiendo de la posibilidad de acudir a la justicia.

Lo único reconocido por el gobierno local es que pueden haberse producido «desajustes en la comunicación entre todos los agentes implicados, Concello, protectora y cuidadores», así como «errores» en la implementación de este programa.

Como el hecho de no haber entregado las acreditaciones a estos voluntarios, que en la ciudad pueden sumar medio centenar y a los que una decena puso rostro en Faro para quejarse también de que no se han puesto tolvas para dar una alimentación sin molestias, casetas y señales de identificación de las colonias para evitar daños a los animales, además de lamentar que asumen en solitario el gasto de la comida, que no baja de los cien euros al mes en bastantes casos.

Ravella garantiza que intentará mejorar y retomar todo lo hablado «en cuanto sea posible, pues mejorando la comunicación se obtendrá, sin duda, una mejor información sobre las colonias y las necesidades de todo tipo -personales, económicas…- para atenderlas».

No obstante, defiende que la manera actual de aplicar el sistema CER (Captura, Esterilización y Retorno) funciona y están cumpliendo la legislación. Se ejecuta a través de la Protectora de Animales con 30.000 euros al año, como recuerdan las autoridades, aunque los alimentadores se quejan de que el año pasado se contrató a una empresa por 5.600 euros para que diseñara y redactara un plan de gestión de las colonias del que no supieron más.

«El proyecto está vivo (…) y la Concellería de Benestar Animal sigue trabajando», abundaron desde el Ejecutivo, aportando también datos, ante la desconfianza mostrada de si se están realizando suficientes castraciones, pues estos vecinos manejan varias colonias y aseguran no verles la marca distintiva en la oreja.

Según Ravella, en lo que va de año se hicieron 22 y en 2025, 253 esterilizaciones; una de las mayores cifras del histórico que aportó ayer, que iba de 2018 a 2023.