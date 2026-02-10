El PSOE halla «defectos» en la licitación de Pedras Miúdas y pide que se anule

El PSOE de Catoira pide al Concello que suspenda de manera cautelar la licitación del proyecto de conexión peatonal del centro y Pedras Miúdas tras advertir «deficiencias en el expediente» que podrían culminar en su anulabilidad, advierte.

Su portavoz, Alberto García, detalla que tras realizar un análisis técnico y jurídico del expediente detectó la «inexistencia» de acreditación de financiación firme y suficiente; el uso «insuficientemente motivado de la tramitación anticipada del gasto»; también que «no figura» el informe de observaciones y reparos de Intervención, «falta acreditación» de la disponibilidad de terrenos y «ausencia» de informes sectoriales.