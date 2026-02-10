Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE halla «defectos» en la licitación de Pedras Miúdas y pide que se anule

La senda forma parte del proyecto de recuperación del Camiño Real.

Lucía Romero

Catoira

El PSOE de Catoira pide al Concello que suspenda de manera cautelar la licitación del proyecto de conexión peatonal del centro y Pedras Miúdas tras advertir «deficiencias en el expediente» que podrían culminar en su anulabilidad, advierte.

Su portavoz, Alberto García, detalla que tras realizar un análisis técnico y jurídico del expediente detectó la «inexistencia» de acreditación de financiación firme y suficiente; el uso «insuficientemente motivado de la tramitación anticipada del gasto»; también que «no figura» el informe de observaciones y reparos de Intervención, «falta acreditación» de la disponibilidad de terrenos y «ausencia» de informes sectoriales.

