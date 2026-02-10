Prorrogan el convenio de la terminal marítima

El Puerto de Vilagarcía y Turismo de Galicia han prorrogado el convenio de colaboración que habían firmado en julio de 2024 para la construcción de una estación marítima en el Muelle de Pasajeros de la capital arousana.

El convenio finalizaba el 31 de diciembre del pasado 2025, pero no ha dado tiempo a finalizar la demolición de todas las antiguas edificaciones debido a los contratiempos surgidos durante el proceso de licitación.

La Xunta le adjudicó la obra a una empresa en diciembre de 2024, pero después esta firma renunció al contrato, por lo que hubo que sacarla de nuevo a licitación. El nuevo contrato se firmó en julio de 2024.