La PDRA achaca la Pérdida de productividad en la ría a la debilidad de los afloramientos

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) incidió ayer en argumentos ya conocidos sobre las causas de la crisis marisquera que se agudiza desde hace años.

Pero sobre todo se centró en la «disminución de la intensidad y frecuencia» del conocido viento del «nordés», que arrastra las aguas superficiales –ya desgastadas– hacia mar abierto, por lo que entra menos agua del Atlántico, más fría y rica en nutrientes.

Es el conocido proceso natural del afloramiento costero, que al disminuir «provoca una menor renovación de las aguas interiores de las rías», lo cual supone menos alimento para los bivalvos.

Tras abundar en ello, que es, cabe insistir, una de las causas del declive del marisqueo –entre otras muchas–, la PDRA carga contra la Consellería do Mar, a la que acusa de «no actuar en consonancia con esta menor renovación y circulación de las aguas interiores».

Dicho colectivo, integrado por representantes de ecologistas y algunas cofradías, quiere que la Xunta «tome medidas efectivas» para «controlar y disminuir el impacto» de la pérdida de afloramientos, para lo cual «debe disponer de presupuesto y voluntad política».

Sin embargo, la PDRA dice nuevamente que detecta «pasividad e inoperancia» en el Gobierno de Galicia, aprovechando el momento para volver a criticar el vertido de los dragados del río Lérez en Sálvora, la planta de betún proyectada para el Puerto de Vilagarcía, la mina de Touro y la planta de Altri.

Todo ello «va a acabar con el sector marisquero y la prosperidad de miles de familias», pronostica la PDRA cuando reclama por enésima vez «un plan de regeneración de los bancos marisqueros y un plan de saneamiento integral de la ría y los ríos».

Si no se hace, «aumentará el abandono de la actividad en el mar y las cofradías irán cerrando, se perderán las concesiones y la Xunta introducirá en las rías la acuicultura industrial», aseguran en la citada plataforma.

Por cierto, que analiza los resultados de los últimos años referidos a ventas en la lonja –ya expuestos y analizados por FARO en multitud de ocasiones– para decir que «las pérdidas económicas del marisqueo en la ría de Arousa alcanzan los 59 millones de euros en el último lustro».

Un descenso de productividad que también tiene mucho que ver con la acción de los piratas (furtivos), la sobreexplotación de bancos marisqueros, el incumplimiento de vedas y tallas, la pésima gestión de algunas campañas de libre marisqueo y otros muchos problemas que arrastra el mariscador de a pie, «el de la ropa de aguas», desde hace mucho tiempo.