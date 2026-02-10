La pasarela de Rego de Alcalde estará activa en verano

El Concello de Vilanova y la empresa de construcciones Marconsa escenificaron ayer la firma del convenio por el que la firma va a acometer una de las obras que servirá para mejorar el litoral de ese municipio, la pasarela de Rego de Alcalde. La actuación tendrá un coste superior a los 300.000 euros y permitirá sortear el riachuelo de Rego de Alcalde, garantizando el paso de peatones por la senda litoral que une Vilanova con Cambados. Esa plataforma será usada especialmente por los peregrinos que realizan la Ruta Padre Sarmiento y se espera que pueda estar en activo el próximo verano.

La actuación es muy similar a la que se realizó unos kilómetros más adelante, en O Terrón. Será la construcción de una pasarela peatonal tipo pantalán, de más de 80 metros de longitud que permitirá salvar el desnivel existente. Contará con barandillas interiores de aluminio y el pavimento será de material ecológico y antideslizante.

La actuación se complementa con la ejecución de embarques en los extremos de la pasarela con una sección de unos tres metros de ancho formada por una capa superficial de granito granulado estabilizado con cemento sobre una capa de zahorra. Incluirá también un bordillo de hormigón. En la elección de los materiales, la empresa tendrá que garantizar una adecuada durabilidad, teniendo en cuenta la proximidad del agua del mar, para minimizar las tareas de conservación de la infraestructura. En la financiación de la actuación también colabora la Diputación de Pontevedra que, en la última junta de gobierno, aprobó los fondos del Plan+Provincia 2026 que se destinarán a financiar la construcción de la pasarela peatonal de Rego de Alcalde.

La pasarela de Rego de Alcalde es un viejo proyecto que se manejaba desde Vilanova con el objetivo de poner en valor una parte del litoral del municipio bastante desconocida y que se ha convertido, en los últimos años, en un lugar de paso de peregrinos y turistas. La infraestructura es clave para vadear el riachuelo de Rego de Alcalde, que desemboca en el mar en esa zona y que, en momentos de pleamar, impedía el paso a los peregrinos que circulaban por la Ruta Padre Sarmiento, viéndose obligados a dar un rodeo o a mojar por completo sus extremidades inferiores para poder pasar. La pasarela también nace con el objetivo de poner en valor un entorno que se encuentra bastante degradado en la actualidad, pero que puede tener un alto valor paisajístico y medioambiental.