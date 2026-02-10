La obra nueva se duplica en Vilagarcía por la construcción de casas unifamiliares

Durante los últimos años, sobre todo después del covid y de la guerra de Ucrania, la inmensa mayor parte de las obras en viviendas que se hacían en Vilagarcía y su comarca eran rehabilitaciones. Esa tendencia ha empezado a cambiar en la capital arousana, ya que según los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) durante el pasado año casi se duplicaron el número de expedientes de obra nueva con respecto al año anterior. Y, en gran parte, esto ha sido gracias al incremento de proyectos de viviendas unifamiliares.

En 2024, los arquitectos técnicos validaron 53 expedientes de dirección de obra para rehabilitaciones de viviendas en Vilagarcía, y 16 más de obra nueva. Sin embargo, durante el recientemente concluido 2025, la cifra de proyectos de rehabilitación bajó en la capital arousana para situarse en 47 y, en cambio, los expedientes de obra nueva subieron hasta los 29, casi el doble que el año anterior.

El Colegio de la Arquitectura Técnica apunta que el aumento de obra nueva se debe, en gran medida, a los encargos de viviendas unifamiliares. En 2024, se aprobaron 12 proyectos para casas, pero el año pasado fueron 22. Además, salieron adelante tres expedientes de dirección de obra de edificios de vivienda colectiva; dos de viviendas adosadas (para un total de siete casas); y el del centro de salud de A Mariña, que ejecuta la Xunta de Galicia, y que ha disparado por encima de los 28,6 millones de euros el presupuesto de ejecución material total de las obras que se están haciendo en el municipio.

El presidente de Coatpo, el vilagarciano Manuel Rañó, sostiene que la tendencia que se percibe en Vilagarcía es común al conjunto de la provincia de Pontevedra. «Los fondos Next Generation para la rehabilitación energética de las viviendas se han acabado, y eso genera que la gente esté esperando a que salgan nuevas ayudas antes de acometer más obras de este tipo». Y, paralelamente, se ha producido un despertar de los promotores interesados en aprovechar suelos urbanos disponibles.

Eso sí, Manuel Rañó no cree que, «a corto plazo» se vayan a producir «grandes desarrollos urbanísticos» en Vilagarcía, con excepción de las 350 viviendas que impulsará la Xunta de Galicia entre As Carolinas y A Laxe. «Sitios para construir hay, pero no todos los terrenos disponibles tienen posiblemente interés para una promoción debido a su ubicación».

En el conjunto de la provincia de Pontevedra, se tramitaron en todo el año 2024 la construcción de 520 viviendas unifamiliares. En el mismo periodo de 2025 fueron 736 viviendas. La subida fue del 41,53 por ciento.

Pero también se registró un incremento en el número de viviendas tramitadas en edificios. Así, durante el pasado ejercicio se inició la construcción de 54 edificios en la provincia de Pontevedra, que albergarán 1.625 viviendas; frente a los 47 edificios que se tramitaron en 2024 y que suman en su interior un total de 1.430 vivienda. El avance de 2025 respecto a 2024 en el número de edificios tramitados en la provincia de Pontevedra es del 15 por ciento; y del 42 por ciento en las viviendas que albergarán.

Previsiones para 2026

Manuel Rañó apunta que el sector de la construcción continuará muy activo y con incrementos en los costes de construcción.

«El cambio de tendencia es evidente; finaliza el protagonismo de los proyectos de rehabilitación energética de viviendas alentados por los fondos de la Unión Europea y toma el relevo la obra nueva, impulsada por la iniciativa privada, pero fundamentalmente por la pública para cubrir la demanda y solucionar la escasez de vivienda asequible, una de las principales preocupaciones de los españoles».

«Con los datos actuales es previsible que los expedientes de obra nueva mantengan un crecimiento ascendente durante los próximos años». Y, en consecuencia, «las rehabilitaciones de vivienda irán a menos». No obstante, «habrá que estar atentos al futuro plan de vivienda del Ministerio», señala el presidente del Coatpo.

El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra considera que la solución a la falta de vivienda «no llegará de un día para otro».

Pero como receta plantea «agilizar procesos administrativos, coordinar políticas de vivienda y movilidad en los principales núcleos de población de la provincia y reforzar la colaboración público-privada para equilibrar el mercado». A su juicio, «es el gran desafío futuro del sector de la construcción en general y de la arquitectura técnica, nuestra profesión, en particular».

El presidente del Coatpo también reconoce que la falta de trabajadores sigue siendo el principal lastre del sector de la construcción. «La carencia de personal cualificado persiste», afirma Manuel Rañó. «La escasez de mano de obra preparada comienza a ser crónica», concluye.