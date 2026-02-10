Acompañamiento
O Castro ameniza la estancia de pacientes ingresados en O Salnés
La asociación O Castro de Baión puso en marcha ayer una actividad lúdica y de acompañamiento orientada hacia personas ingresadas en el Hospital de O Salnés. La iniciativa se desarrolló en la tarde de ayer y forma parte de las acciones de voluntariado social de la entidad, ofreciendo una distracción, ánimo y bienestar a las personas hospitalizadas. La actividad está vinculada a las fechas de Carnaval con el propósito de trasladar a las unidades de hospitalización el espíritu festivo.
Pepe Sabarís, presidente de O Castro, explicaba ayer que «estas iniciativas buscan acompañar y llevar un punto de alegría a las personas hospitalizadas», encontrando respaldo en el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés.
