Rehabilitación
La necesaria reforma de Pazo Torrado empezará la próxima semana
Las obras para la rehabilitación de Pazo Torrado empezarán el próximo día 19 con una inversión de 700.000 euros que servirá para devolver todo su esplendor al histórico edificio y sala de exposiciones, pues cambiará toda la carpintería y el tejado, que están en muy mal estado, entre otras mejoras.
El Concello formalizó el contrato hace un par de semanas con la empresa Construcciones Abal, que ofreció una rebaja de 92.600 euros respecto al precio de licitación, que era de unos 791.000 euros. Pero, además, se ha comprometido a realizar una serie de mejoras propuestas a mayores del grueso del plan y que están valoradas en 20.000 euros. Se trata de la instalación de un equipo de vídeo proyección, altavoces exteriores y otros equipamientos del ámbito audiovisual.
Sufraga la que será la inversión más relevante de este mandato, de momento, con aportaciones de la Diputación de Pontevedra a través de los planes Extra y +Provincia.
Los trabajos deberían estar rematados antes del verano, pero todo dependerá de las condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta la sustitución de la cubierta.
