Máquinas a presión para adecentar las calles

La empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza en Vilagarcía, se emplea a fondo desde hace semanas para eliminar la suciedad –y el moho– incrustada en la aceras, el piso de las plazas, maceteros y mobiliario urbano, entre otros elementos.

Con ayuda de máquinas a presión, y aprovechando que con tanta lluvia la porquería está más blanda y es más fácil de eliminar, los trabajadores recorren la ciudad incluso en días de intensa lluvia, como se apreciaba esta misma mañana en la plaza de Galicia y la calle de Arzobispo Lago.