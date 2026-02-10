Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía

Un camión de la firma Logística Gens sufrió a eso de las cuatro de la tarde un corrimiento de carga que hizo que una importante cantidad de cajas de pescado congelado procedente del centro frigorífico Profand quedara esparcida por la calzada.

Sucedió en la avenida de Pablo Picasso, que da acceso al Puerto de Vilagarcía. Fue en la pendiente que da entrada a la rotonda de la carretera de Cambados donde toda la mercancía se fue al suelo, dejando cerrado uno de los carriles de circulación.

Una quincena de personas, entre ellas algunas que pasaban por allí, se ocupan de devolver las cajas al camión con la mayor rapidez posible, aunque las complicaciones en la red viaria están siendo inevitables.