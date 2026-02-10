Cambados reparará los baches de dos zonas críticas del centro urbano

Las lluvias están convirtiendo las carreteras en auténticos campos de minas y agravando problemas anteriores al tren de temporales de los últimos días. Sucede en Ribeira de Fefiñáns y en la calle O Pombal, de Cambados, y el Concello espera darle solución en breve, en cuanto las condiciones meteorológicas mejoren un poco.

En el primero de los casos no le compete, pues como explica el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, Portos de Galicia es el titular de este vial del paseo marítimo, pero han decidido intervenir porque resulta una zona muy problemática.

Eso sí, sin dejar de requerir al ente público, cosa que, según el edil, hace continuamente enviando mensajes: «No están actuando con diligencia».

De hecho, indica que ha sido este «silencio» el que les ha llevado a tomar la decisión de intervenir para tapar los socavones que incluso han provocado la presentación de varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial por parte de conductores afectados.

Mal estado del asfalto en la calle O Pombal / Iñaki Abella

Con todo, el concejal ve necesario realizar una revisión, pues el vial se viene parcheando de manera frecuente y en seguida se estropea, así que sospecha que puede haber algún problema mayor, «quizás haya alguna filtración de alguna tubería de pluviales porque no es normal».

El otro punto donde van actuar y que sí es competencia municipal es la calle O Pombal, donde han contratado reparaciones del asfalto en tres puntos conflictivos, como el del cruce con la calle Sevilla, que ya quedó algo afectado con las obras de humanización de este vial. Según Abal se destinarán unos 8.000 euros y se aprovechará para repintar la señalización, también de la rotonda.

El concejal indicó también que, a pesar del año extraordinario de precipitaciones, la estrategia seguida el año pasado de priorizar actuaciones de asfaltado «se ha notado» en el viario municipal.