Cambados proyecta otra excavación arqueológica y la musealización de San Sadurniño

El Concello de Cambados ha encargado la redacción de un proyecto valorado en unos 100.000 euros para una nueva excavación arqueológica en el yacimiento de San Sadurniño; la musealización de los hallazgos y la corrección del batiburrillo de carteles con errores históricos sobre el asentamiento y sobre todo de la torre, como que era un sistema defensivo frente a invasiones bárbaras.

La Concellería de Patrimonio lo va a presentar a la línea de financiación del programa 2% Cultural del Ministerio de Cultura y la ejecución está supeditada a la consecución de esta subvención, pues la situación actual de las arcas municipales impediría su realización con fondos propios.

Así lo indica el concejal Liso González, que llevaba tiempo buscan líneas externas para colocar una guinda a este proyecto de poner en orden la historia del que, seguramente, sea uno de los primeros asentamientos de Cambados.

La elaboración del proyecto se ha encargado a Tempos Arqueológicos por 726 euros y el edil explica que el objetivo es ampliar la excavación realizada en 2021 y que encontró una parte del muro de la capilla para sacar a la luz toda la estructura. Esta se dejaría después a cielo abierto y sería la pieza central de la musealización, pues los hallazgos restantes fueron de menor entidad y quedarían para una fase posterior.

Gavias contra la erosión

Con todo, se instalarán paneles explicativos de todo y se corregirían los paneles informativos de diferentes administraciones existentes en las inmediaciones y también se aprovecharía para poner un muro de gavias en el extremo norte, para proteger el islote de la importante erosión que está sufriendo en este punto por los envites del mar. Así, el proyecto también pondría fin a especulaciones sin demasiado rigor de que la torre era parte de un sistema defensivo existente en la costa arousana para repeler invasiones vikingas y demás.

Las autoridades municipales abrazan la investigación realizada en 2018 por el historiador Sindo Mosteiro y que ha sido el primer trabajo con rigor científico sobre sus orígenes. Según sostiene, la torre es mucho más moderna y fue construida entre 1490 y 1529 como una de esas casas-torre que levantaban los señores de este período medieval para establecer un punto de referencia de sus tierras y que poseía usos diversos.

Se basa en documentación histórica y pruebas como la presencia en sus ruinas de recursos decorativos con «indudables paralelismos» con la vieja iglesia de Santa Mariña Dozo, por nombrar algunos que incluso está recogidos en los mentados carteles con errores, como el ubicado en Ribeira da Mouta, el más actual y preciso. Sumando todos, hay una acumulación de hasta cuatro referencias.

Estructura castrexa

Cabe recordar que el Ayuntamiento sufragó hace pocos años unas catas dirigidas por el arqueólogo Ezequiel Mallo que dejaron al descubierto grandes estructuras que se corresponderían con esa antigua capilla del siglo XII y el hospitalillo. Todo ello, y sobre todo la planta del templo, fueron refrendados por el posterior sondeo realizado por el Instituto de Ciencias del Patrimonio con el uso de nuevas tecnologías no invasivas y que permitieron radiografiar el terreno gracias a un convenio entre el CSIC y Diputación (Arqdepo2).

Los hallazgos han sido sorprendentes, demostrando que estuvo habitada desde tiempos inmemorables, como secundaría la estructura de combustión de origen castrexo datada por radiocarbono.