El bosque escuela Juan Manuel Pérez Eyré cita al voluntariado

El próximo 28 de febrero arrancarán las acciones previstas en el bosque escuela Juan Manuel Pérez Eyré con una primera jornada de voluntariado abierta a toda la ciudadanía. La convocatoria servirá como punto de partida para el trabajo de recuperación y mantenimiento de la parcela, con tareas centradas en la eliminación de especies invasoras, limpieza general, pequeñas labores de conservación y la plantación de árboles, además de la planificación de futuras actuaciones de preservación.

La actividad se desarrollará en Pinar do Rei, dentro del proyecto impulsado por el Concello de Vilagarcía y la Universidade de Vigo para crear un bosque-escuela de cerca de siete hectáreas, con vocación doble: ser referencia en la protección del bosque atlántico de frondosas y funcionar como aula al aire libre con enfoque pedagógico.

El convenio, rubricado por el alcalde Alberto Varela y el rector Manuel Reigosa, tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable si ambas partes mantienen el acuerdo. El documento contempla una aportación municipal de 4.000 euros por ejercicio, además de medios humanos y materiales para el desarrollo del proyecto. Por su parte, la universidad aportará asesoramiento técnico mediante un equipo coordinado por los profesores Óscar Briones y Fernando Martínez, vinculados al Observatorio para la Gobernanza, y promoverá acciones de voluntariado para consolidar este futuro bosque autóctono, con plantaciones centradas en carballos.

La organización corre a cargo de la Fundación Montescola, que llevará herramientas y seguro, aunque recomienda acudir con equipamiento propio: azada, hacha, tijeras de poda y guantes. Para participar es necesaria inscripción por WhatsApp en el 664 474 245 antes del 25 de febrero. La iniciativa se impulsa en memoria del profesor Pérez Eyré, reforzando su carácter educativo.