Política Local
El BNG de Valga exige explicaciones por «cobros indebidos» en Madrugadores
Reclama también que se traslade al colegio de Baño
Valga
El BNG de Valga reclama el traslado del servicio Madrugadores de conciliación familiar al colegio de Baño, pues este cuenta con aulas disponibles, asegura, y la ubicación actual, en un edificio próximo, «es poco adecuada desde el punto de vista de la seguridad, comodidad y sentido común», expone, indicando que no hay paso de peatones y la complicación de los traslados en días de lluvia.
Asimismo, pide explicaciones, pues afirma que las familias están pagando desde septiembre directamente a la empresa, a pesar de que el contrato fue prorrogado por decreto de Alcaldía y de que sigue utilizando instalaciones públicas, añade.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
- La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras
- Una lluvia de cascotes sin fin en Cambados: «Hay 20 trozos en mi patio»
- A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación
- Denuncian la «pésima» gestión de las colonias de gatos en Vilagarcía