El BNG de Valga exige explicaciones por «cobros indebidos» en Madrugadores

El BNG de Valga reclama el traslado del servicio Madrugadores de conciliación familiar al colegio de Baño, pues este cuenta con aulas disponibles, asegura, y la ubicación actual, en un edificio próximo, «es poco adecuada desde el punto de vista de la seguridad, comodidad y sentido común», expone, indicando que no hay paso de peatones y la complicación de los traslados en días de lluvia.

Asimismo, pide explicaciones, pues afirma que las familias están pagando desde septiembre directamente a la empresa, a pesar de que el contrato fue prorrogado por decreto de Alcaldía y de que sigue utilizando instalaciones públicas, añade.