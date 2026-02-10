Las aves pelágicas buscan refugio en el interior de las rías

Las aves pelágicas están acostumbradas a capear los temporales más duros en mar abierto, sin necesidad de aproximarse a tierra para buscar refugio. Pero lo de este año está siendo extremo y resulta tan insufrible para el ser humano como para los pájaros, de ahí que, extenuados, hambrientos e incluso enfermos o heridos, sean cada vez más los que tratan de encontrar protección en el interior de las rías.

Se aprecia tanto en Arousa como en Pontevedra y Vigo, tal y como confirman los naturalistas, ornitólogos y/o conservacionistas consultados, quienes, a modo de ejemplo, aluden a la llamativa presencia en aguas interiores de una especie tan peculiar como el paíño europeo.

En Cataluña lo llaman «ocell de tempesta» por algo. La traducción al español es «pájaro de tempestad», y si los catalanes lo definen así es por la creencia marinera tradicional de que la presencia o el comportamiento de estas aves anuncia la llegada de tormentas o mal tiempo.

Una bandada de paíños. / Juan Diéguez / Chasula Birds

Y claro, en Galicia, el paíño europeo (Hydrobates pelagicus) lleva semanas dándolo todo en lo que a anunciar tempestades se refiere.

De ahí que cada vez pueda verse más cerca de la costa y dentro de las rías, tal y como han constatado los observadores a bordo del «Chasula», el barco pesquero rehabilitado como aula de naturaleza flotante que patronea Isidro Mariño y tiene puerto base en Tragove (Cambados).

En su última expedición ha vuelto a detectarse la llamativa presencia en Arousa de esta diminuta ave marina –la más pequeña de Europa,con un tamaño similar al de un gorrión o una golondrina– que parece cansada ya de tantos temporales, a pesar de ser famosa por su resistencia.

Hambrientos, dado que los temporales tampoco les permiten pescar con soltura, los paíños comparten protagonismo dentro de la ría con otros visitantes inesperados.

Un alcatraz atlántico (Morus bassanus). / Juan Diéguez / Chasula Birds

Entre ellos un ave que también destaca por su tamaño, aunque en este caso por todo lo contrario, ya que se trata de una de las más grandes, el alcatraz atlántico (Morus bassanus).

Una portentosa y esbelta ave marina que se alimenta de peces de mediano tamaño a los que captura realizando espectaculares picado.

Se reproduce en colonias situadas principalmente en las islas Británicas y Escandinavia, a las que empiezan a regresar ya con la migración prenupcial tras pasar en invierno en lugares como el golfo de Guinea.

Un frailecillo debilitado por los temporales, dentro de la ría de Arousa. / Juan Diéguez / Chasula Birds

Habitual en España durante los pasos migratorios, el alcatraz atlántico es uno de los principales atractivos para los viajeros del «Chasula», que como se avanzaba hace unos días, también han podido detectar la presencia en la ría del frailecillo atlántico (Fratercula arctica), cuya área de cría se encuentra en el Atlántico Norte y el Ártico.

Estas y otras muchas especies casi nunca vistas desde tierra firme son las que se abrigan ahora en el entorno de las islas e islotes de las Rías Baixas, las que se posan en las bateas para reponer fuerzas y, en definitiva, las que desean que los temporales pasen pronto.