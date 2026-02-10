Alertan de la pérdida de ayudas por la tardanza en aprobar la Conta Xeral

El PSOE de Ribadumia reclamó explicaciones al gobierno local tras el pleno en el que ayer se aprobó la Conta Xeral de 2024, una sesión extraordinaria y urgente que la información que lidera Javier Mougán considera «injustificada y fruto de una mala planificación reiterada». Es por ello que han solicitado por escrito la relación completa de las subvenciones que «el Concello ha podido perder o dejado de solicitar como consecuencia de no haber aprobado este documento en tiempo y forma».

El portavoz de los socialistas recordó que el plazo legal para presentar la Conta Xeral «finalizaba el 31 de octubre, por lo que llegar a febrero con este trámite sin resolver no puede considerarse una urgencia sobrevenida, sino una demora reiterada y estructural por parte del equipo de gobierno». Insiste en que «llevamos tres años seguidos llegando tarde, pese a que el alcalde reconoció en su primer año que esto debía corregirse».

Los socialistas también denuncian que el gobierno municipal «está incumpliendo el acuerdo plenario por el que la sesión ordinaria de enero debía ser sustituida por otro extraordinario con ruegos y preguntas, decir hoy que este gobierno es muy democrático cuando se ignoran esos acuerdos y se limita la participación de la oposición, con plenos a las 14.00 horas, es, cuanto menos, contradictorio», explica Mougán.

Por último, los socialistas hizo constar que esta es la tercera vez que su portavoz reclama públicamente «más rigor en el cumplimiento de los plazos legales vinculados a la Conta Xeral» e insistió en que conocer si se perdieron subvenciones «por esta mala gestión es una obligación democrática con los vecinos de Ribadumia; no estamos ante un hecho puntual, estamos ante una forma de gobernar», concluyó Mougán.