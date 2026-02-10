Alerta naranja en concellos del interior de la comarca
A.L.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un nuevo episodio de meteorología adversa con nivel de alerta amarillo en la costa pontevedresa. Además, también se informa de un fenómeno meteorológico adverso de lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra a partir de la madrugada del lunes al martes. «Los niveles de precipitación esperados (80 milímetros en 12 horas) se corresponden con una alerta naranja, por lo que es necesario adoptar las medidas de autoprotección necesarias de acuerdo con un episodio de lluvias intensas», se informa. Así, están en alerta los municipios de la comarca de Pontevedra de Moraña, Cuntis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y A Lama. La Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activo el plan especial ante el riesgo de inundaciones en fase de preemergencia en los ríos Lérez y Gallo.
