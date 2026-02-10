Catoira
El acceso peatonal a la laguna de Pedras Miúdas está en el aire
La conexión peatonal entre el centro de Catoira y laguna Pedras Miúdas, que se encuentra en fase de licitación y es una de las propuestas «estrella» del gobierno del BNG, parece más en el aire que nunca. Y todo porque el portavoz del PSOE y exalcalde, el socialista Alberto García, ha detectado en el expediente «indicios fundados de infracción de la Ley de Contratos del Sector Público».
Esto lo lleva a reclamar que, «en defensa de la legalidad y el interés público», se proceda a la «suspensión cautelar del procedimiento y a la subsanación de las deficiencias advertidas antes de la adjudicación». Se refiere a «la inexistencia de financiación suficiente; el uso insuficientemente motivado de la tramitación anticipada del gasto y la falta de disponibilidad de los terrenos afectados».
Además, «no figura el informe de secretaría-intervención y no existen los informes sectoriales necesarios».
