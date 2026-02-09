A Illa aún desespera ante los daños de los temporales y lanza una alerta sanitaria

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, asegura que están «frustrados» por los graves daños provocados por los temporales de enero y sobre todo por la caída de dos rayos que, entre otras cosas, mantienen el sistema de saneamiento en una situación «crítica», pues «hemos tenido que alquilar bombas para evitar los vertidos contaminantes al mar», contaba ayer, detallando que se quemaron seis cuadros de bombeo y cuatro bombas de extracción.

También que aún no son capaces de tener el alumbrado al cien por cien porque cambian las luces, pero «al día siguiente se funden las del al lado por la sobrecarga y los daños en las redes», añadía, indicando que casi la mitad de los cuadros quedaron destruidos y el 30% de la red afectada. Una situación «desesperante», así que las críticas lanzadas por el PP no le han sentado nada bien.

«Lo que más me duele no es un ataque político, sino la falta de respeto absoluta a los trabajadores del Concello que llevan semanas trabando bajo el temporal para reponer los servicios, además de que demuestran un total desconocimiento de la realidad. Hablar desde la taberna es muy fácil», le replicó.

«Situación técnica al límite»

El regidor defendió a capa y espada la iniciativa que ha lanzado para A Illa y para otros de la provincia afectados; la solicitud de ayudas extraordinarias de Xunta y Diputación porque «la situación técnica del Concello está al límite, no puede afrontar en solitario una reconstrucción de esta magnitud sin comprometer otros servicios básicos».

Es más, «un fondo de emergencia no es pedir un favor, es exigir un derecho de los vecinos», añadió, indicando que ambas instituciones lanzaron ayudas en casos similares, como el invierno de hace dos años o los incendios de este verano y «nadie cuestionó que estos Concellos precisaran ayuda. ¿Por qué para el PP y el no adscrito – por Matías Cañón- lo que es un auxilio justo y necesario en otros lugares, en Arousa se convierte en motivo de crítica?».

Y es que el alcalde garantiza que hay dinero para sufragar una factura abultada que todavía no se atreven a cuantificar, pero ya advierte de que la capacidad económica es la que es en una administración de su tamaño y se van a resentir otras cosas.

Asimismo, le contesta a la oposición que los arreglos están en marcha, pero «alguno debe pensar que un sistema de bombeo industrial se compra en una ferretería de la esquina». Además de que está seguro de que, con el apoyo de otras administraciones, con sus medios, se podrían agilizar, aunque haya problemas que dependen de otros factores, como la retirada del muelle de madera. De hecho, están esperando a que el mar calme para que un barco pueda retirar las partes dañadas por seguridad.

Con tal propósito, el primer edil isleño ya envió cartas a los presidentes autonómico y provincial, con la esperanza de que «ambas instituciones muestren su cara más solidaria y pongan en marcha mecanismos de auxilio que lleguen a A Illa y a todos los Ayuntamientos que hoy lo necesitan».