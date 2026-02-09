La orquesta vilagarciana La Fórmula, liderada desde 2019 por Peke, que a sus 50 años es uno de los líderes indiscutibles de la verbena gallega, desveló ayer el secreto que había estado guardando durante todo el invierno y mantenía a sus fans en ascuas.

La Fórmula de Peke desvela su secreto

No era otro que un destacado cartel de fichajes llamados a engrandecer, más si cabe, el nombre la que es una de las orquestas de referencia en la comunidad.

Entre ellos una estrella de la canción arousana, como es la ribeirense Ana Paz, que a sus 27 años atesora ya una dilatada y brillante trayectoria.

El segoviano Fernando Hernández, de 48, es otra de las voces que se suman a La Fórmula, donde compartirá micro con Carolina Gómez, nacida en Madrid hace un cuarto de siglo.

Pero ayer no solo se presentaron voces, sino también bailarinas. Entre ellas Andrea Danta, de Ourense y con 31 años de edad, y la venezolana Marinés, de 24, completándose la relación de nuevas incorporaciones con su compatriota Alexander, un trompetistas de 37 años.

Pero los seguidores de La Fórmula no solo querían conocer a los nuevos, sino también confirmar que siguen en cartel sus artistas de siempre. Entre ellos el propio Peke y el también cantante Jesús Alberto de Venezuela y de 36 años.

Siguen acompañándolos el cantante vilagarciano Kevin, Carlos Music (O Carballiño), que pone voz y los acordes de su guitarra; la bailarina peruana Alisson (25 años), el batería de Ribadeo, Bruno Maseda (30), el pianista dominicano Roberto Frías (43) y el bajista arousano Nando Llon (38).

Completan la plantilla que se subirá al escenario el sábado en Redondela, así como en las siguientes fechas de la orquesta, Cristian Piñeiro (guitarrista) de Brasil, el trompetista cubano Joel Chicho, el trombonista Jose Daniel (Venezuela) y el veterano saxofonista Elvis Abreu.