La construcción de piscinas se estanca por segundo año

Los años locos que siguieron a la pandemia de covid en lo relativo a la construcción de piscinas se han acabado. Por segundo año consecutivo, en 2025 se ha frenado la apertura de nuevos tanques. En concreto, en el último ejercicio, la Dirección General del Catastro únicamente contabilizó 25 piscinas nuevas en toda la comarca de OSalnés, pero 14 de ellas se localizaron en Sanxenxo.

Tras la pandemia de coronavirus se produjo un bum de construcción de piscinas. Las severas restricciones sociales y a la movilidad provocaron un repunte en la venta de inmuebles en el rural y en la construcción de casas unifamiliares. En muchos casos, los propietarios deseaban contar con una piscina propia. Durante unos años, las empresas del sector no dieron abasto, con listas de espera de hasta un año. Pero esa tendencia parecer haberse agotado definitivamente, al menos en la mayoría de municipios de O Salnés.

Durante el pasado año, en O Salnés solo se construyeron 25 piscinas nuevas, de las cuales 14 se hicieron en Sanxenxo; una en Cambados y Meaño; y tres en Ribadumia, Vilagarcía de Arousa y Vilanova, respectivamente.

En total, en la comarca había a 31 de diciembre pasado, y según los datos oficiales del Catastro, en torno a 2.500 tanques, la práctica totalidad de ellos al aire libre, pues las piscinas cubiertas (muchas de ellas de hoteles) son apenas 80.

Los datos de 2025, publicados en la página web del Ministerio de Hacienda, confirman la tendencia iniciada en 2024. El año anterior se habían construido 220 piscinas nuevas en toda la comarca, pero al año siguiente (2024) solo se entregaron 29 más. El frenazo ya era evidente, y ahora se confirma, pues en 2025 solo se han dado de alta 25 nuevas instalaciones.

Tras el covid, multitud de familias encargaron piscinas para sus casas. La pandemia había obligado a estrictos confinamientos, primero en casa y más tarde en el límite de los ayuntamientos de residencia, y muchos ciudadanos consideraron que tener una piscina en casa sería la mejor forma de sobrellevar los rigores y la incertidumbre de una enfermedad que aún no se sabía cómo iba a evolucionar. Ese bum se prolongó varios años. Así, en 2022 los doce municipios de O Salnés y Ullán sumaban 2.215 tanques; pero al año siguiente esa cifra se disparó hasta las 2.437 piscinas. El enorme crecimiento se frenó de golpe en 2024, pues a 31 de diciembre, el Catastro tenía conocimiento de 2.466 piscinas, solo 29 más que el año anterior.

Por municipios, Sanxenxo y Vilagarcía son los que más tienen. En Sanxenxo, el Catastro tiene controladas 762 estructuras de baño, 14 más que en 2024; mientras que en Vilagarcía hay registradas 560, lo que supone 3 más que en 2024.

O Grove es el tercer municipio de la comarca con más piscinas, 264. En Cambados cuentan con 195; en Vilanova hay 198 (tres más); en Meaño, 67 (una más); en Meis, 137 (las mismas que el año anterior); en Ribadumia, 118 (3 más que en 2023); y en A Illa hay 29 (las mismas).

Otro de los datos que muestra el Catastro es que la práctica totalidad de las instalaciones son al aire libre, en concreto el 97 por ciento. Las piscinas a cubierto pueden ser utilizadas en cualquier momento del año, pero también resultan mucho más caras n