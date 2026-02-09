Los bateeiros alertan de la instalación de más «long-line» para mejilla en Noia

La polémica en torno a la mejilla (semilla o cría de mejillón) vuelve a encenderse, esta vez a raíz de la instalación en la ría de Muros-Noia de más elementos «long-line», es decir, el sistema de líneas de cultivo en el que las cuerdas se cuelgan de boyas en lugar de estar sujetas al emparrillado tradicional de las bateas.

Parece ser que muy pocos sabían de la nueva concesión, por lo que se ha levantado tal revuelo que desde el sector han solicitado la convocatoria urgente de la Mesa do Mexillón para que la conselleira de Mar, Marta Villaverde, ofrezca explicaciones al respecto.

Argumentan los mejilloneros que las nuevas «long-line» han sido autorizadas para la captación de mejilla en las cuadrículas 1 y 13 del polígono Noia A.

Esta autorización se ha dictado en favor de la empresa Acuicultura del Atlántico S.A., como así consta en el registro de establecimientos de acuicultura de Galicia, donde esa línea de cultivo figura con una concesión experimental válida para 5 años.

El sistema long-line con el que se experimenta el cultivo de mejilla. / FdV

Lo que sucede, y de ahí el enfado de parte del sector, es que «esto rompe completamente con el criterio que siempre se defendió: no permitir nuevas instalaciones por delante de las existentes dentro del polígono, y que cualquier experiencia de captación siempre fuese para beneficio del conjunto del sector, nunca para favorecer a particulares».

Quienes así se pronuncian añaden que la empresa beneficiada está vinculada a Daniel Formoso Moledo, patrón mayor de Muros y, a la vez, presidente de la Federación de Confrarías de A Coruña, «que además fue uno de los que en su día apoyaron que se excluyera a los bateeiros de las zonas tradicionales de recogida de mejilla en las piedras del litoral».

Todo eso saldrá a relucir en la Mesa do Mexillón, donde además se reprochará que en este órgano consultivo no se tuviera conocimiento previo de la citada concesión, «cuando se supone que está precisamente para tratar y acordar cualquier cuestión que afecte al sector».

Las boyas de las cuerdas que, con el sistema long-line, sirven para captar mejilla a la empresa Proinsa, en Sada. / FdV

En este caso, «se trata de una decisión que afecta directamente a miles de bateeiros», remarcan los productores cuando se quejan de que, «mientras a nosotros nos recortan zonas y derechos, a determinadas personas se les concede espacio y permisos dentro del polígono Noia A, lo que genera un enorme malestar y sensación de trato de favor».

Terminan diciendo que esta decisión puede sentar un precedente muy peligroso y que el patrón mayor «también cuenta con bateas experimentales».

Consultada a este respecto, dado que también tiene proyectos en el polígono Noia A –cuadrículas 7 y 8– y es la entidad mayoritaria del sector, la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) no ha querido pronunciarse, limitándose a confirmar que la reunión de la Mesa do Mexillón ha sido solicitada.

Opmega también tiene autorización de la Xunta desde abril de 2004 para la instalación y fondeo de diez líneas de cultivo dobles, tipo «long-line», para la captación de semilla de mejillón mediante cuerdas colectoras.

Fueron fondeadas en otoño de 2024, y el pasado verano la entidad sacó a licitación el seguimiento de la efectividad de las diez líneas, tratando de corroborar la efectividad del sistema diseñado y la idoneidad del punto de fondeo elegido como lugar óptimo para la captación de larvas de mejillón.

En diciembre de 2023 también arrancaba en Muros-Noia, con el beneplácito de la Xunta, una instalación con sistema de balizamiento propio y seis líneas de cultivo aptas para soportar hasta 4.000 kilos de cría de mejillón en las que «realizar distintas pruebas y experiencias sobre la captación de semilla en medio natural», explicaba la Consellería do Mar.