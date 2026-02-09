Autorizan nuevas viviendas en Bamio y en la Rúa da Florida

En los próximos meses se iniciará la construcción de nuevas viviendas en Vilagarcía de Arousa, en concreto en Bamio y en la calle A Florida, junto al parque fluvial del río de O Con, en A Coca.

En el caso de Bamio, la empresa Promociones Bamicar ha obtenido el visto bueno de la Xerencia de Urbanismo para levantar tres viviendas adosadas y dos aisladas en la calle Salgueiral. El proyecto contempla los cierres de la parcela y la urbanización. El presupuesto de ejecución material asciende a 380.000 euros, y se estima que las obras se prolongarán durante unos tres años.

En lo que respecta al proyecto de la Rúa da Florida, en el centro de Vilagarcía, Construcciones Vicando podrá acometer la reconversión de un gran bajo comercial ahora desocupado en cuatro viviendas. Como en el caso anterior, el plazo de finalización -una vez iniciadas las obras- es de tres años.

Hay que tener en cuenta que la Xerencia de Urbanismo de la capital arousana también ha dado el visto bueno estos días a sendos proyectos urbanísticos de las calles Santa Lucía y San Roque, que permitirán la construcción de 46 viviendas nuevas.

El Concello vincula este contexto a la recuperación gradual del sector de la construcción y al atractivo de la ciudad como residencia e inversión.

Estas actuaciones no llegan aisladas. Se suman a las licencias otorgadas el pasado mes de diciembre para cuatro edificios de vivienda colectiva que añadirán 77 viviendas más: 27 en la urbanización de O Piñeiriño, 39 en la confluencia de Blanco Amor con la avenida As Carolinas, además de otras 6 en la calle Francisco Porto y 5 en Ramón Martínez. En conjunto, y en apenas unos meses, Vilagarcía suma ya 123 nuevas viviendas entre los permisos concedidos recientemente.

Noticias relacionadas

Esta ampliación de la oferta podría permitir aliviar la tensión que sufre el mercado inmobiliario en la ciudad, sin apenas oferta. Una situación especialmente delicada en lo que respecta al alquiler de vivienda habitual n