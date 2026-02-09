Cambados
Aires Novos de Castrelo busca relevo y se despide a ritmo de París de Noia y Panorama
La directiva que fundó la asociación presenta el programa de todo el año y anima a otros «valientes» con la promesa de ayudarles
La directiva de Aires Novos de Castrelo busca relevo y se despedirá por todo lo alto, con el «mejor cartel» recordado en las patronales; con la presencia de Panorama y París de Noia, entre otros. La asociación que consiguió devolver la paz y elevar las celebraciones de la parroquia busca a un grupo de «valientes», como ellos, que tengan «ilusión y orgullo» por su parroquia para que la asociación perdure.
La decisión fue comunicada el sábado en una asamblea en la que la directiva presidida por Nicolás Meaño presentó toda la programación de 2026, así que quien entre, tendrá todo un año para entrenarse. Además, los salientes garantizar que ayudarán, asesorarán y colaborarán con quien dé el paso.
Y es que saben lo que es empezar de cero. «Aún recuerdo la primera reunión en la bodega de mi abuela. Estábamos llenos de miedo, no teníamos ni idea, ni un céntimo…», rememora Meaño. Pero consiguieron salir adelante gracias a su tesón, esfuerzo, trabajo y dedicación y también al apoyo de las casas comerciales y de los vecinos, con algunos nombres propios como Antonio Falcón, de Espectáculos Toño.
El propósito inicial de este grupo era devolver el esplendor a las fiestas patronales y no solo lo consiguieron. Crearon nuevas iniciativas, como una Cabalgata de Reyes, la fiesta de disfraces y cocido de Entroido, cuya nueva edición será el próximo sábado, y sobre todo, la Mostra dos Viños do Mar, que en octubre cumplirá cuatro ediciones y que implica a toda la parroquia. De hecho, ya tienen 30 voluntarios anotados para echar una mano a una cita de gran magnitud y tres días de duración.
En cifras, en este mandato han gestionado 35 carteles entre unas cosas y otras y han traído a esta parroquia de Cambados a grandes orquestas (un total de 16) y a más de 20 djs, charangas, grupos… Y siempre contando con la Banda de Castrelo y Con de Xido.
Como despedida, las patronales de este año tendrán «el mejor cartel» visto hasta ahora y durarán cinco días «gracias a la generosidad de Hierros Santa Cruz que quiere celebrar su 50 aniversario con todos los vecinos, cubriendo todos los gastos de la programación del 4 de mayo, donde contaremos con Panorama y una gran tirada de fuegos», explican. No faltará el Adro Fest, América de Vigo, París de Noia y otros.
