«Achégate ao Salón» repite éxito y casi agota entradas antes de empezar

El ciclo «Achégate ao Salón» de Vilagarcía va camino de la década porque el público así lo ha querido. Y es que los llenos que registra en cada edición refrendan la buena idea que tuvo la Concellería de Cultura a la hora de crear esta cita de actuaciones matutinas, para los domingos de mañana; de llevar la música en directo más allá del horario y formato habitual, más ligado al ocio nocturno.

La número nueve empezó ayer en el escenario del Salón García, un lugar que acompaña a la atmósfera intimista que persiguen estas programaciones, de actuaciones próximas al público y que resulta un aliciente para bandas como Merino, que fue la encargada de dar el pistoletazo de salida este año.

Unos días antes de su presencia en Vilagarcía, Sandra Merino y Álex Gallego contaban a este diario que preparaban un formato acústico que conectara con el público y así fue. Pocas sillas quedaron vacías para disfrutar de un despertar dominical con un proyecto musical del pop español que está pegando fuerte y cuyos directos reciben los halagos de la crítica.

«Achégate ao Salón» continuará las próximas semanas, pero las entradas están volando. De hecho, para el próximo concierto, el de Repion, solo quedan localidades para anfiteatro y en el caso de Gala i Ovidio, las butacas libres se cuentan con los dedos de una mano.

Asistentes al concierto inaugural del ciclo de este año. | IÑAKI ABELLA

La siguiente cita tendrá lugar el 29 de marzo con la presencia del dúo formado por las hermanas Iñesta, que ya ha pasado por la comarca de O Salnés, como fue su presencia en la Festa do Albariño de Cambados, y que están consideradas como «uno de los nombres del pop-rock en castellano a tener en cuenta y al mismo tiempo se erige como una de las bandas de jóvenes más impactantes de los últimos años».

En cuanto al cierre, tendrá lugar el 26 de abril y corre a cargo del nuevo proyecto musical de la integrante de Tanxugueiras Aída Tarrío con el productor Raül Refree que la organización resume del siguiente modo: «Amor por la tradición y respeto por el pasado como un motor de creación y nunca como unas cadenas pesadas, sintiendo la libertad para transitar por la música sin las ataduras de las etiquetas ni los límites del establecido». Las entradas están a la venta en Ataquilla.com a partir de 12,96 euros.