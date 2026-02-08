Vilaxoán y el San Martín celebran 75 años de orgullo

En Vilaxoán hay domingos que son más que fútbol. Son una forma de seguir perteneciendo a un lugar que se reconoce en una grada, en un escudo y en una costumbre: acudir al campo como quien cumple una cita con los suyos. Por eso el San Martín de Vilaxoán prepara con mimo los actos de su 75 aniversario, una efeméride que en 2026 quiere convertirse en celebración colectiva, memoria compartida y orgullo de lugar.

El equipo de trabajo del 75 aniversario ejemplifica la identificación de Vilaxoán con el club.

El club toma como referencia 1951, cuando aparecen las primeras huellas federadas. Pero la historia venía de antes. Antes de la «oficialidad» ya se jugaba en la parroquia, en un terreno improvisado conocido como la «huerta del cura», detrás de la iglesia de Sobrán, donde el balón rodaba con más entusiasmo que infraestructura. Hubo incluso un equipo previo, el Fortuna, en esa etapa casi oral del fútbol local. De ahí que el aniversario no se plantee como una fecha cerrada, sino como la oportunidad de contar un camino que viene de lejos.

Para que la conmemoración no pase desapercibida, un equipo de trabajo formado por directivos y exjugadores lleva desde el año pasado armando un programa de actos. En ese grupo figuran Ramón Serantes (vocal), Laura Navia (presidenta), Patricia Durán (tesorera), Miguel (directivo), Javier Soto (responsable del primer equipo), Jorge Soto (colaborador) y José Luis Piñeiro (vocal), además de la secretaria Victoria García. El empuje de Tuco Renda, directivo histórico, fue clave en el arranque, clave en llamadas, agendas y confirmaciones.

Dos grandes ideas articulan el 75 aniversario: reunir y documentar. Por un lado, una comida de reencuentro que pretende juntar a jugadores de distintas épocas y que ya ronda los 150 asistentes, con la previsión de celebrarse entre finales de mayo y principios de junio. Por otro, un libro que recopilará la historia reconstruida del club con material, en muchos casos, inédito aportado por jugadores, directivos, familias y vecinos, y que editará Teófilo Edicións. La intención es hacer coincidir reencuentro y publicación.

La elaboración de esa obra ha abierto un proceso tan emotivo como laborioso: recopilar fotografías, identificar a quienes aparecen en ellas y reconstruir contextos que a veces solo se conservan en álbumes domésticos. El club pide colaboración (sanmartinvilaxoan@hotmail.es) para reunir no solo imágenes de equipos, sino también de la afición, de desplazamientos, de partidos y de vida alrededor del fútbol. En ese rastreo aparece una búsqueda especialmente simbólica: la de un grupo de mujeres que acudía a los partidos a apoyar cantando al San Martín.

El aniversario incluirá homenajes a personas muy vinculadas a la historia del club que han fallecido. En ese recuerdo caben referentes como Jorge Marcos, «Tinín», Búa, y también figuras del día a día, algunas conocidas sobre todo por su apodo, como «la chata» —que lavaba la ropa y vivía al lado del campo— o «la una y media”, siempre colaborando y animando. También se quiere poner el foco en el papel de las mujeres, con el recuerdo a Milos Iglesias, presidenta pionera y muy querida, y con el espejo de una directiva hoy con amplia presencia femenina y con Laura Navia como presidenta.

La historia deportiva tendrá su capítulo: hubo años de esplendor en Tercera División, con tres temporadas que llevaron al equipo a jugar en A Lomba, al no disponer entonces de instalación propia. El campo municipal llegaría a finales de los 80, primero de tierra, luego de césped natural y hoy sintético. Entre Preferente y, sobre todo, la Primera Autonómica en la que ahora compite, el San Martín sostiene una trayectoria marcada por la constancia y la identidad.

Y quizá la señal más clara del presente es que el club no solo conserva historia: fabrica futuro. Con alrededor de 130 niños en categorías inferiores, la base es uno de sus pilares y empieza a tener traducción directa en el primer equipo, con canteranos que dan el salto y encuentran continuidad. Ese orgullo formativo se simboliza hoy en Óscar Marcos, jugador del RC Celta e internacional sub-19, referencia futbolística de la zona y ejemplo de lo que puede proyectar un club cuando forma y acompaña.

Entre llamadas, álbumes prestados, reencuentros y una búsqueda paciente de detalles —incluso de camisetas antiguas, escasas y difíciles de localizar— el San Martín prepara un aniversario que no quiere quedarse en el acto. Quiere quedarse en la memoria.