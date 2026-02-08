Valga oferta por 123.000 euros el plan «Medrando en Igualdade»

El Concello de Valga saca a licitación el programa de conciliación e igualdad «Medrando en Igualdade», que tendrá validez hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga para todo 2027 y un presupuesto de 122.793 euros anuales.

En el gobierno de Bello Maneiro explican que «incluye la realización de actividades y servicios de carácter sociocultural y educativo destinados a facilitar la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años, acciones y campañas de sensibilización en materia de corresponsabilidad, igualdad y cuidado compartido y la ejecución de programas y talleres que fomenten valores de igualdad y respeto».

Noticias relacionadas

Deben incluirse iniciativas como «Madrugadores», para facilitar la entrada temprana de niños al colegio; el «Programa de Tardes», centrado en atención y acompañamiento tras el horario lectivo; y propuestas como «Concilia Nadal», «Concilia Entroido», «Concilia Semana Santa» y «Concilia Verán». También el campus de verano , la Escola de Igualdade y actividades de autocuidado físico, social, emocional y mental dirigidas a mejorar el bienestar integral de la población».