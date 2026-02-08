El solar del antiguo Liceo de Vilagarcía sale a la venta por 2 millones de euros

Uno de los últimos solares edificables que quedan en el corazón de Vilagarcía, sino el último, se ha puesto recientemente a la venta. Se trata de la parcela donde estaba la antigua sede del Liceo Marítimo y que estuvo rodeada de litigios que paralizaron las aspiraciones de construir un edificio de 83 viviendas.

De hecho, los anuncios publicados en varios portales inmobiliarios indican que sobre la finca hay redactado un proyecto básico de viviendas, locales comerciales, trasteros y aparcamientos «con licencia en vigor» pensado para crear 83 domicilios de uno, dos y tres dormitorios. En algunos incluso se muestra una infografía con el posible resultado de fachadas.

Detalles

El elevado precio de la parcela tiene su justificación en la ubicación, primeramente, pues se encuentra en la plaza Xoán XXIII, a unos pasos de la Casa do Concello de Vilagarcía, en pleno centro urbano.

También por su tamaño y prestaciones. Tiene una superficie de 2.880 metros cuadrados y una edificabilidad de 7.419 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de terreno, sobre rasante, según consta en estas recientes ofertas.

Una «magnífica oportunidad de inversión» explican en algunos de estos portales que también coinciden en el precio de venta: dos millones de euros.

Infografía ofrecida por un portal sobre cómo quedaría el resultado en la plaza Xoán XXIII. / Cedida

Hace un par de años trascendió que la propiedad estaba en vías de alcanzar acuerdos para zanjar las disputas legales sobre algunos metros cuadrados escriturados como parte de la finca y que paralizaron sus aspiraciones de construir cuando la compraron, hace ya más de dos décadas.

Además de la posibilidad de construir vivienda que cubra la elevada demanda, está el trasfondo de lo que hoy es una finca vacía. Allí estuvo durante muchos años el icónico edificio del Liceo Marítimo de Vilagarcía, con su sede y su pabellón de deportes. La entidad llegó a ser un gran referente en la vida social, cultural y deportiva de la ciudad e incluso más allá de sus fronteras.

Demolición en 2011

Sin embargo, en 2002, la directiva de la sociedad alcanzó un acuerdo para vender todo y destinar el dinero a la construcción de un club social en las afueras del municipio, con piscinas, instalaciones deportivas y de hostelería. Pero el ambicioso proyecto nunca llegó a materializarse. Los inmuebles fueron demolidos en 2011 tras nueve años sin actividad.

Lo que iba a ser una renovación para la sociedad y un nuevo horizonte para la ciudad arousana, con el propósito de sumar a las diferentes sociedades recreativas, se convirtió en una pesadilla legal y financiera.

El Liceo Marítimo, que recibió unos 1,3 millones de euros por la venta de estas instalaciones, entró en decadencia. El club de campo nunca se construyó y los intentos de gestionar un complejo náutico en una dársena del puerto también fracasaron.