El colegio San Francisco de Vilagarcía sigue con las celebraciones de un aniversario muy especial, pues hace cien años que las hermanas desembarcaron en la ciudad con la idea de abrir un asilo y acabaron creando un centro educativo al considerarlo una necesidad más urgente.

Por sus aulas han pasado miles de personas en estos años y ayer fueron muchas las que participaron en una comida de confraternidad que estuvo llena de sorpresas y buenos momentos.

Una de las protagonistas de la emotiva jornada fue la madre Rosalina, que ha sido testigo de gran parte de la historia de este colegio tras más de medio siglo en sus aulas. Así que merecía una bonita sorpresa y la comunidad orquestó un coro con algunas de sus antiguas alumnas, que la recibieron en la puerta entonando el tema «Tú me enseñaste a volar», que es conocido como la canción del maestro y que se la había cantado ella cuando aún ejercía como profesora.

El San Francisco emociona a Rosalina y a la comunidad

El evento tuvo lugar en el Gato Negro de Carril y además de un buen menú, no faltó la diversión con un bingo musical con reparto de regalos y la animación con un dj que no hizo ascos a la lista de éxitos de diferentes épocas que le entregaron para recordar una trayectoria centenaria.

Asimismo, desde la Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas, que gestiona el centro desde 2018, han aprovechado esta efeméride para renovar su compromiso con la sociedad arousana y de seguir siendo fieles a sus principios de educar en valores, abrir puertas y sembrar oportunidades, pues «la historia que empezó en 1925, se sigue escribiendo cada día».