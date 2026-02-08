El PP denuncia la incapacidad del bipartito para reparar el alumbrado

«Gestión absolutamente ineficaz». Con estas palabras define el Partido Popular de A Illa lo que está sucediendo en el municipio con el alumbrado público desde que se vio afectado por varias tormentas eléctricas y los temporales. Los conservadores recuerdan que los problemas se iniciaron el pasado 16 de enero, con la caída de un rayo que dejó sin luz a Os Carballos, O Charco y Testos. Durante todo este tiempo, «entendimos la situación, al tratarse de algo extraordinario, pero llega un punto en que esto es inadmisible, porque no puede ser que diferentes puntos lleven ya 22 días sin alumbrado».

Lo ocurrido demuestra, a ojos del PP, que el «bipartito está totalmente superado fruto de su incapacidad y por eso recurre a justificaciones surrealistas, como la falta de stock en las piezas o que cada día descubrían nuevas zonas afectadas».

Desde el PP recuerdan que todos los municipios de la provincia de Pontevedra se están viendo afectados por los temporales, «pero es en A Illa donde más sufrimos las consecuencias, porque el gobierno no sabe como solucionar los problemas». Insisten en que hay municipios donde se fue la luz, perdieron la cobertura de telefonía e internet, tuvieron averías en las redes de servicios vieron gravemente afectadas sus infraestructuras, pero «en un par de días ya lo tenían solucionado, aunque fuese de forma provisional, pero ven A Illa padecemos las consecuencias de este desgobierno porque no se pueda consentir que vayamos para un mes sin luz pública, con sus efectos perjudiciales en matera de seguridad viaria y que no sepan como solucionarlo», lamentan desde el PP, donde también se preguntan cual es el estado actual de los cinco bombeos de aguas residuales dañados y el riesgo de vertidos·».

Noticias relacionadas

Por último, los conservadores, liderados por Matías González Cañón, lamentan que, ante esta situación que afecta gravemente al día a día de los isleños, «el alcalde pidiese auxilio a sus compañeros del PSOE para hacer una comparecencia reclamando dinero en ayudas a la Xunata y a la Diputación, cuando durante todos estos días estuvo diciendo que el problema era el stock de piezas, no el dinero, que debe tener de sobra después de todas las subidas de impuestos que le metió a los vecinos en este mandato».