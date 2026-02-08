Homenaje solidario a Ana Vicente
Una «polilla» con mucho tirón
La I Carreira e Andaina Solidaria Polilla Ana Vicente reunió a 400 personas en Meaño. Promovida por la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, rendía homenaje a Ana Vicente, la primera «polilla» en entrar en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, fallecida en 2024 a causa del cáncer. De ahí que los fondos recaudados ayer se destinaran a la Asociación Española Contra el Cáncer. Participaron vecinos de toda la comarca y otros vinculados a la Guardia Civil y a la AECC llegadas desde Málaga, Cádiz, Barcelona, Zaragoza y Valencia. También un grupo de soldados de la Brilat. David Area Vilachá, representante de la organización, reconocía que «el pueblo de Meaño y el Concello se portaron de forma fantástica».
