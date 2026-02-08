Piden medidas para evitar los derrumbes en el río Tabueiros

Los constantes derrumbamientos que se registran en el último tramo del río Tabueiros, antes de desembocar en el Umia se han convertido en un problema que afecta, incluso, a una pista que circula paralela al cauce en la parroquia ribadumiense de Sisán. Es por ello que el Colectivo Ecoloxista de O Salnés ha remitido un escrito a Augas de Galicia y al Concello reclamando una serie de actuaciones para evitar que esto sea una constante.

La propuesta de los ecologistas pasa por retranquear el vial unos metros hacia el este a fin de reconstruir el talud del lado de Sisán, con menos pendiente; la plantación en ese talud de vegetación fijadora, arbórea o arbustiva, respetando y asegurando los pasos de servicio que atraviesan el río hacia las fincas de Castrelo (Cambados; hacer una senda peatonal entre el río y la pista que garantice la seguridad vial de los peatones que, estos últimos años, transitan con frecuencia; y rehabilitar el canal paralelo que lleva el agua a un molino y que ha quedado totalmente tapado por rellenos en diferentes fincas, dejando de ser un aliviadero para el río.

Insisten desde el CES que la erosión del río se ha incrementado con las lluvias, pero que es evidente desde hace tiempo. Entre los factores que la provocan estaría que «varias veces al año se roza toda la vegetación, contribuyendo al derrumbamiento del muro, ya que no se llega a fijar la vegetación, que podría retener la tierra con sus raíces y evitarlo». Con los derrumbamientos se genera un riesgo para la circulación «que exige actuaciones urgentes».