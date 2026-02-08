Los pescadores no creen que la anguila vaya a extinguirse

Los pescadores arousanos se suman a los de Arcade, A Guarda y otros puntos de España que se oponen a que se prohiba la pesca de anguila, como parece pretender el Gobierno de España en base al supuesto riesgo de extinción de la especie.

Pero los profesionales del mar niegan la mayor, asegurando que, a pesar de su declive, lo que se necesita son medidas para recuperar este recurso, pero nunca el cese total de actividad.

Incluso aseguran que la especie se está recuperando, basándose para ello en los datos que demuestran que el año pasado se pescó más cantidad que el anterior.

En toda Galicia fueron casi 38 toneladas en 2025 (790.000 euros), frente a las 34 de 2024 (828.000 euros), correspondiendo la mayor parte a las lonjas de Carril, Arcade y A Guarda.

Está sometida a una regulación estricta, a través de planes específicos de gestión que establecen cotas máximas, tallas mínimas, limitación del número de embarcaciones autorizadas y períodos de veda obligatorios

La vilagarciana, que en las tres últimas décadas despachó 224 toneladas, por importe de 2 millones de euros, pasó de casi 10 toneladas en 2024 (147.000 euros) a 14 toneladas en 2025 (211.000 euros). Y en Arcade también se notó el aumento: de 19 a 21 toneladas y de 281.000 a 328.000 euros.

Desde el año 1997 la anguila, cuyo precio máximo se ha encarecido de manera notable desde entonces, generó casi 13 millones de euros gracias a la venta de 947 toneladas.

El mejor año, en cuanto a volumen, fue 2006, con 63 toneladas, frente a las 38 del pasado ejercicio. El de mayores ingresos fue 2013, cuando se alcanzaron los 877.000 euros, quedándose en 790.000 el año pasado, que sin embargo estableció el precio más alto de la historia, con 721 euros por kilogramos, frente a los apenas 6 euros a los que cotizaba la mejor anguila en 1997.

Anguilas capturadas en el río Ulla. / Pedro Mina

Cifras al margen, el sector sugiere que «el grave declive histórico de la anguila europea exige medidas eficaces, pero no justifica hablar de una extinción inminente».

Así lo cree, por ejemplo, la Asociación Ibérica de Pescadores de Angula, integrada por pescadores de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña y Portugal, donde se basan en informes científicos para asegurar que «el descenso poblacional se ha estabilizado en los últimos años» y que «en algunos puntos de Europa comienzan a observarse indicios de recuperación».

Lo que sucede es que «el Reglamento Europeo de la Anguila, aprobado en 2007, no se ha cumplido, ya que la única medida aplicada de forma sistemática han sido las restricciones a la pesca, mientras siguen sin ejecutarse las actuaciones clave sobre conectividad fluvial, eliminación de barreras y restauración del hábitat».

De este modo el citado colectivo se opone con rotundidad a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de incluir a la angula -cría de la anguila- en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Rechazo también absoluto por parte de la cofradía de pescadores de Arcade, que coincide al decir que la anguila «está sometida a una regulación estricta, a través de planes específicos de gestión que establecen cotas máximas, tallas mínimas, limitación del número de embarcaciones autorizadas y períodos de veda obligatorios».

Un pescador de anguila en Arousa. / FdV

Y tales medidas, «aplicadas con rigor y la colaboración activa del sector, demostraron su eficacia, permitiendo una mejora progresiva de la población de anguila».

En el caso de Arcade llegan a decir que «prohibir su pesca supondría el cierre de la cofradía, poniendo en riesgo numerosos empleos directos e indirectos y comprometiendo la continuidad de un sector tradicional que constituye un pilar social y económico fundamental en nuestro ámbito territorial».

Argumentos que avala también la Consellería do Mar, firmemente dispuesta a defender esta actividad por considerarla «responsable y sostenible», además de tener «gran relevancia socioeconómica para distintas cofradías gallegas».

El departamento que dirige Marta Villaverde también cree positivo el modelo de gestión aplicado en Galicia en los últimos años, «basado en planes específicos que regulan cotas, tamaños mínimos, número de embarcaciones y vedas para favorecer la recuperación de la especie y garantizar su sostenibilidad a largo plazo».

Marta Villaverde se reunió con las cofradías en Arcade para estudiar la situación de la anguila y ofrecerles apoyo. / FdV

La propia Marta Villaverde deja claro que las normas dictadas desde su departamento son acordes con las directrices estatal y europea, introduciendo restricciones adicionales como «circunscribir la pesquería a ejemplares adultos, prohibir la pesca recreativa y realizar un control exhaustivo de las capturas».

De ahí que, además de ofrecer apoyo total al sector, Villaverde vaya a escribir a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «para que reconsidere su postura», y al ministro Agricultura, Pesca y Alimentación «para que se pronuncie y vele por los intereses del sector».

El mismo que agradece ese respaldo de la Xunta e insiste desde la Asociación Ibérica de Pescadores en que «una pesca regulada y sostenible, integrada en una gestión global basada en el rigor científico y orientada a restaurar la conectividad fluvial e impulsar la migración asistida es compatible con la conservación de la anguila, además de tratarse de una oportunidad real para consolidar su recuperación a medio y largo plazo».