La hamburguesa de A Illa que quiere traspasar fronteras

Más de 400 hamburguesas compiten en el VI Campeonato de España de la especialidad gastronómica por llevarse el título nacional, un premio que da prestigio tanto al producto como al establecimiento que participa en el certamen. En esta edición solo hay una candidata de la comarca de O Salnés, la «Gallegocha», elaborada en el establecimiento de A Illa A Boa Vida Gastrobar, un local situado en O Cabodeiro a pie de playa y que se ha convertido en un lugar de referencia para los amantes de este plato.

José Falcón, propietario del establecimiento e ideólogo de la hamburguesa, reconoce que se trata de un producto con el que «queremos homenajear a nuestra tierra, ya que todos los productos con los que se elabora son de origen gallego». La «Gallegocha» es una hamburguesa «de las que fartan» y de esas que lleva absolutamente de todo. «La elaboramos con pan brioche, 180 gramos de carne de vaca frisona gallega, bacon crujiente, carrillera, pastrami, mermelada de tomate, fusión de queso de las DO San Simón y Arzúa, cebolla caramelizada con reducción de cerveza 1906, patata paja y torreznos», apunta Falcón.

Participar en el certamen no ha sido una casualidad, ya que «A Boa Vida» lleva participando en varios de estos concursos desde hace tiempo, llegando a colocar sus hamburguesas en puestos destacados. «Tenemos una amplia experiencia y somos conocidos gracias a la foodtruck que desplazamos a todos los lugares de Galicia, e incluso a otros puntos de la geografía nacional», explica, antes de contar los motivos que llevaron al establecimiento a lanzarse a esta aventura: «tras conseguir varios segundos puestos en otras competiciones similares, decidimos dar el paso en esta, que es de las más exigentes, animados sobre todo por la clientela, que llega de muchas partes de Galicia a A Illa para comerla, y no lo hacen porque estén de paso, sino que vienen expresamente aquí». Falcón asume que la competencia en el certamen «es muy elevada» pero confía en que la combinación de sabores que ofrece la «Gallegocha» sea clave para conquistar a los paladares más exigentes.

Las votaciones para elegir la mejor hamburguesa de España se abrieron el pasado 29 de enero y no se cerrarán hasta el próximo 1 de marzo. Para participar en las votaciones, el establecimiento en cuestión facilita un código. Una vez que se accede, hay que valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco. La competición también sirve para elaborar un mapa de cuales son las mejores hamburguesas que se pueden degustar a lo largo y ancho del territorio nacional, entre las que la «Gallegocha» se ha hecho ya un hueco.

«A Boa Vida» nació como un chiringuito de playa en las inmediaciones de donde se encuentra el actual establecimiento, pero ahora ha evolucionado hasta convertirse en un lugar de visita obligada para los amantes de las hamburguesas en la comarca de O Salnés. Desde hace ya unos años, también cuenta con una foodtruck que recorre todas las ferias y eventos de Galicia, además de desplazarse a otros puntos de España como Soria, a lo que se suma un chiringo de playa en la Serra de Outes, que abrió sus puertas el pasado verano y, en las próximas semanas, abrirá un establecimiento muy similar al de A Illa en A Coruña.

Noticias relacionadas

Aunque es la única hamburguesa de la comarca que compite por llevarse el título, también están presentes en esta lucha una de Caldas y cuatro de la ciudad de Pontevedra.