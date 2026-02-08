Denuncian a dos jóvenes por pintadas en un parque de Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía denunció ayer por la noche a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por hacer pintadas en el parque de A Xunqueira de Vilagarcía.

Asimismo, en este turno y en colaboración con la Policía Nacional, se procedió a la detención de un hombre investigado por un delito de violencia en el ámbito familiar por la presunta agresión a su madre.

Los agentes atribuyen a los dos jóvenes identificados unos garabatos en el juego de escalada del parque y en un banco. Por este motivo, abrieron diligencias por una infracción administrativa y, a mayores, el Concello podrá exigir que respondan por los costes de la limpieza o la sustitución de los elementos dañados.

Uno de los denunciados es menor de edad, así que avisaron a sus padres y uno de ellos se presentó en el lugar. A este respecto, desde el cuerpo local recuerdan que en estos casos son los progenitores o tutores los responsables.

Botes de pintura requisados por la Policía en las pintadas de A Xunqueira / FdV

Durante la noche, la policía de la ciudad también colaboró con el 061 en varios avisos por el traslado de un paciente psiquiátrico y por una intoxicación etílica en la zona de la TIR, sin embargo, cuando llegaron al lugar no había nadie.

Desde la institución indican que estos requerimientos son cada vez más frecuentes y que en estos casos concretos se pidió su presencia por una cuestión de seguridad por parte del personal sanitario.

Noticias relacionadas

Por otra parte, en las últimas horas también detectaron a dos conductores ebrios al volante y uno de ellos fue denunciado por un delito contra la seguridad vial al superar la tasa máxima de alcohol permitida en el límite penal, así que fue citado a un juicio rápido.