El cuatripartito de Cambados negocia 500.000 euros de recortes para cuadrar el presupuesto

Los socios del cuatripartito de Cambados ya tienen un borrador del presupuesto para este año, que roza los 11,6 millones de euros y plantea recortes por un montante aproximado de medio millón.

El alcalde, Samuel Lago, explica que, juntos, ya han empezado a estudiar las partidas dónde es posible reducir porque, aunque el plan financiero aprobado el año pasado, con varias medidas de austeridad, ha ayudado a equilibrar las cuentas, según él, lo cierto es que los gastos previstos para este año superan a la previsión de ingresos y sobre la mesa no hay intención de volver a intentar una subida de impuestos como la del IBI.

Así las cosas, el regidor está explicando a sus socios de gobierno la necesidad de seguir apretándose el cinturón en el gasto de libre disposición de sus áreas, lo cual afectará a temas de actividades culturales, turísticas, festivas…

La situación financiera ya se cobró el año pasado alguna «víctima», como la feria Cambados Histórica y la Urban Feira, pero Lago indica que cada concejal «gestionará a su manera» de qué prescinde, aunque «todos vamos a tener que sacrificarnos un poco», advierte. Eso sí, «tenemos claro que no vamos a tocar las subvenciones directas a entidades y clubs, ni a cuestiones de Servizos Sociales o que afecten al bienestar de los vecinos», garantiza el regidor.

Cabe recordar que Cambados va por el segundo año consecutivo funcionando con el presupuesto del año anterior prorrogado, pero para este año necesita uno nuevo que incluya los «cambios sustanciales» que se han producido en este tiempo en cuanto a gastos e ingresos.

Lago trasladó esta semana un borrador a Somos, BNG y Pode para estudiarlo y en la Xunta de Goberno local del viernes ya abordaron las posibles partidas en las que recortar, pues, entre todos, deben bajar el gasto en unos 500.000 euros. Según el alcalde, este año captan algo más de ingresos de parte de Estado y Xunta, sin embargo, no es suficiente para cubrir el incremento del gasto y señala tres cuestiones que han sido determinantes.

Incrementos

En primer lugar, necesitan unos 180.000 euros más al año para sufragar el incremento salarial ordenado por el Gobierno central para los funcionarios -para el año pasado y el actual-, en una partida que ya alcanza los cuatro millones y supone el 40% del presupuesto anual. Asimismo, indica que el incremento del canon de Sogama por el tratamiento de la basura, ya aplicado desde el año pasado, supone «casi el doble, 220.000 euros más al año, quedando un total de 600.000».

Y en cuanto al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), a pesar del reciente acuerdo mediante el cual la Xunta incrementa su aportación, le dará 155.000 euros de los 185.000 anuales que estiman, así que aún tendrán que pagar unos 30.000 euros al año. De hecho, este contrato tiene que salir próximamente a licitación por un montante total de 1.065.000 millones de euros.

A todo esto suma la concesión de la Escola Infantil, que con la renovación se incrementó en 110.000 euros, quedando en 411.000 euros «a pesar de que la Xunta vende la gratuidad solo nos abona 122.000 euros. Es como invito yo, que paga otro», lamenta el socialista que, de momento, no tiene plazo para llevar el documento a pleno.