La jornada solidaria de GaliciAME dedicada a la moda fue un gran éxito, destacando el desfile con un público entregado para ver las últimas tendencias, que también las ofrece su comercio de confianza.

Algunos de los puestos del mercadillo que permaneció todo el día en Peña. | IÑAKI ABELLA

No fueron pocos los vecinos que se sumaron a la iniciativa para convertirse en modelos por un día, incluso algunas autoridades, como la concejala de Deportes Noelia Gómez o la edila de la oposición en Vilanova Sheila Ferreiro.

Un momento del desfile, con la concejala de Deportes. | IÑAKI ABELLA

El apoyo institucional tampoco faltó en las gradas, con la presencia del alcalde, Samuel Lago, y otros, acompañando a la presidenta de la fundación, Merchi Álvarez, que esperaba cerrar la caja con lo suficiente para empezar la recaudación del año con fuerza y volver a apoyar un proyecto de investigación, después de no poder hacerlo en 2025 por los pocos recursos reunidos.

Si la causa es noble, Cambados se apunta a lo que sea

Investigación

Cabe recordar que el evento fue idea y obra de la organizadora de eventos Bárbara Vázquez, que además consiguió una gran implicación para el market de artesanos, comerciantes…

El día no invitaba a salir de casa, pero los asistentes no se arrepintieron, algunos incluso se llevaron un regalo y sobre todo colaboraron en una noble causa.