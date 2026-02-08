A Boca se marca un buen cocido en una jornada invernal

Los vecinos de la parroquia meisina de Paradela celebraron ayer la IV edición de la Festa do Cocido, un evento que se celebra en el campo da Boca y que reunió a más de 300 comensales que degustaron una propuesta gastronómica de lo más adecuada para la jornada invernal que hubo ayer, donde la lluvia y el frío fueron también protagonistas, aunque en menor medida que en días anteriores.

La organización, que llegó a barajar suspender el evento, tiró de dos enormes carpas en las que se puso todo tipo de elementos confortables, como la instalación de calefactores, ante «un día tan desapacible como este. La jornada comenzó a las 14.30 horas en el campo de la fiesta de A Boca con la degustación gastronómica en la que se incluía tanto la ración de cocido como postres y café.

El evento , que organiza la Asociación Cultural A Croa, también estuvo amenizado por un trío Galia, lo que hizo que la sobremesa se extendiese hasta bien entrada la tarde.

Desde la organización reconocía ayer que «más allá de ser un evento para conseguir fondos para la organización de las fiestas locales, este evento se ha convertido en un punto de encuentro y confraternidad entre todos los vecinos». Además, desde la organización agradecen a los patrocinadores toda la colaboración y donaciones que les han aportado para la celebración de la cuarta edición de esta fiesta.

Algunos de los asistentes al copioso almuerzo.

Este año, a diferencia de los tres anteriores, la Festa do Cocido no coincidió con la tradicional andaina solidaria. Esta, que estaba previsto celebrarla, se suspendió unos días antes, después de que los organizadores echasen un vistazo al recorrido, encontrándose con que estaba impracticable debido a las lluvias y al desbordamiento del río.

El objetivo de la organización es celebrarla a finales de marzo con el mismo recorrido, es decir, caminar siete kilómetros por el área recreativa de As Eixás, por la playa fluvial y el molino. La recaudación de la andaina va a ser íntegra para el Banco de Alimentos Rías Baixas y los dorsales serán unas pañueletas, donadas por la Comunidade de Montes de Santa María de Paradela, que serán recogidas el día en que se acabe celebrando el evento. «Decidimos no arriesgar porque los márgenes del río estaban muy complicados, las previsiones meteorológicas no eran las más optimistas y no tenía sentido mantener un acto solidario de estas características, que debe ser un evento lúdico, en estas condiciones», explicaban desde la organización que ya buscan fecha en marzo para su celebración.