Los barones del PP arropan a David Castro ante la militancia

Destacan la «unidad de ideas» que promulga el alcalde y que ayudar a los vecinos no requiere de «consignas, dogmas ni ideologías»

El encuentro del PP con sus militantes y simpatizantes.

Antía Gallega

Ribadumia

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado; el presidente provincial de la formación en Pontevedra, Luis López; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; y la secretaria provincial, Luisa Piñeiro, asistieron a un encuentro de afiliados de Ribadumia en el que respaldar la labor del alcalde, David Castro.

Ante trescientos participantes, se refirieron a él como ejemplo de unidad, ya que, según dijeron, «el PP de Ribadumia es una de las agrupaciones que mejor la ejemplifica».

Prado puso en valor «la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos que ha permitido a David sumar el apoyo de un nuevo edil», en alusión a Ramiro Lorenzo, miembro electo de Xuntos que ha ratificado recientemente su inclusión en el gobierno conservador.

Por su parte, Luis López destacó que David Castro «pone encima de la mesa la unidad de ideas, porque quien cree en la moderación, en la centralidad y en la política local basada en mejorar la vida de los vecinos, no se necesitan consignas, dogmas ni ideologías, porque da igual el nombre mientras se conserve el apellido, que es Ribadumia». Para terminar diciendo que el PP «nunca va a dejar de tener las puertas abiertas».

