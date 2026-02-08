Augas de Galicia
Acentúan el control de la presa del Umia y mejorarán su seguridad
La conselleira de Medio Ambiente visita el embalse en pleno episodio de borrascas
R.P.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó ayer la presa del Umia en pleno tren de borrascas y destacó las «continuas» tareas de mantenimiento y revisión que los técnicos de Augas de Galicia llevan a cabo en los cuatro embalses de la provincia de titularidad autonómica: Baiona, Eiras, O Con y Caldas de Reis.
Recordó que a lo largo de 2025 se llevó a cabo una revisión de seguridad de las presas y algunas de las acciones que se identificaron como necesarias comenzarán a ejecutarse a lo largo de este año. Entre las actuaciones previstas se incluyen, por ejemplo, diversos trabajos de auscultación o mejoras de la digitalización del sistema Sacada de monitorización y gestión del plan de emergencia.
En el caso concreto de la presa de Caldas de Reis, algunas de las actuaciones propuestas para acometer a medio plazo son la inspección de la red de drenaje, la caracterización geotérmica del cimiento o la revisión del sistema de accionamiento del desagüe de fondo y de la toma de abastecimiento.
La conselleira recordó que además de los embalses de los que es titular, Augas de Galicia, como organismo de cuenca, también realiza el seguimiento y control de la explotación de otras 29 presas de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Además elabora un boletín hidrológico diario con los datos de los embalses de Galicia-Costa que se publica semanalmente para conocer el estado de cada uno de ellos.
Técnicos de Augas de Galicia también participan, junto con los concellos y responsables de las explotaciones, así como otros implicados en la gestión de estas infraestructuras, en las comisiones de desembalse.
