Cultura
La Savoy Club Big Band trae su espectáculo de boleros a Vilagarcía
Actuará el 11 de abril en el Auditorio de Vilagarcía
La Savoy Club Big Band actuará el 11 de abril en el Auditorio de Vilagarcía. La formación integrada por veinticuatro músicos y cantantes presentará el espectáculo «Antología del bolero», un viaje sonoro y emocional a través de temas que forman parte de la historia sonora de una época y de varias generaciones.
Dirigida por el maestro José Somoza, que también firma los arreglos musicales de las canciones, la banda ofrecerá una actuación de hora y media de duración en la que grandes voces masculinas y femeninas interpretarán temas emblemáticos acompañadas de una impresionante banda compuesta por equipo de vientos (trompetas, saxofones y trombones), piano, contrabajo y percusión.
Las entradas para esta cita musical se ponen a la venta mañana a 30 euros (zona A), 25 (B) y 20 euros (C), más gastos de gestión, según informaron desde la Concellería de Cultura de Vilagarcía.
