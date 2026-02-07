La Savoy Club Big Band trae su espectáculo de boleros a Vilagarcía

La Savoy Club Big Band actuará el 11 de abril en el Auditorio de Vilagarcía. La formación integrada por veinticuatro músicos y cantantes presentará el espectáculo «Antología del bolero», un viaje sonoro y emocional a través de temas que forman parte de la historia sonora de una época y de varias generaciones.

Dirigida por el maestro José Somoza, que también firma los arreglos musicales de las canciones, la banda ofrecerá una actuación de hora y media de duración en la que grandes voces masculinas y femeninas interpretarán temas emblemáticos acompañadas de una impresionante banda compuesta por equipo de vientos (trompetas, saxofones y trombones), piano, contrabajo y percusión.

Noticias relacionadas

Las entradas para esta cita musical se ponen a la venta mañana a 30 euros (zona A), 25 (B) y 20 euros (C), más gastos de gestión, según informaron desde la Concellería de Cultura de Vilagarcía.