Renfe alarga el corte del tren a Arousa hasta el martes sin poner alternativas

Arousa y el resto de la provincia de Pontevedra estarán completamente incomunicadas por ferrocarril, como mínimo, otros tres días.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirmó ayer la prohibición del tráfico en las dos líneas que sirven de acceso a la provincia desde el norte y el oeste de Galicia.

El motivo, dado a conocer después de una consulta de FARO, son las incidencias detectadas en el Eje Atlántico y la Línea del Miño por culpa de convoyes de mercancías.

Ambos trazados acaban de cumplir 48 horas sin servicios de pasajeros después de que Renfe alegase, de forma unilateral, riesgo de «inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos» hacia Santiago, Tui y Ourense desde la ciudad olívica. A partir del viernes la prohibición se extendió a la línea convencional entre Ourense, O Carballiño y Santiago de Compostela.

Viajeros reclamando la devolución del dinero de sus billetes, ayer. | M. MÉNDEZ / M. Méndez

Esta inédita situación en la historia de la ciudad ha supuesto ya la cancelación de casi 100 trenes con origen y destino a las estaciones de Guixar y Urzáiz.

Así, el número de afectados supera los 10.000 en Vigo, una cifra a la que habría que sumar los damnificados en Redondela, Pontevedra, Vilagarcía, Catoira o Pontecesures, entre otras estaciones.

El conflicto llega después de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que dejaron 46 fallecidos y más de 100 heridos, así como a las puertas de la histórica huelga de todo el personal ferroviario prevista para la próxima semana. En cualquier caso, las previsiones apuntan a esta parálisis inédita durante todo el fin de semana e incluso los días siguientes.

Las vías del tren sobre el río Umia. | IÑAKI ABELLA

Entre las medidas tomadas por Renfe se encuentra la suspensión de venta de billetes de todos los servicios afectados. En la Media Distancia entre Vigo y A Coruña este bloqueo llega hasta el lunes incluido,y en el AVE a Madrid hay billetes comercializándose para hoy. Mientras tanto, media docena de convoyes (Avril, S-121 o S-599) permanecen «amarrados» en los andenes de Urzáiz a la espera de que remita el temporal.

Vilagarcía

Las estaciones del Eje Atlántico vivieron ayer una nueva mañana inusual en la que no hubo viajeros, pero sí consultas en las taquillas sobre qué hacer ante esta situación. En la de Vilagarcía se les instó a que tomaran un taxi para llegar a su destino e indicaron que este corte se prolongaría durante todo el fin de semana.

La Xunta habla de «total abandono» Tras la decisión de la operadora estatal de no establecer un plan alternativo para ofrecer soluciones a los viajeros la Xunta acusa directamente a Renfe de «dejar totalmente abandonados a miles de pasajeros», entendiendo que detrás de la situación hay «una falta de mantenimiento» de las infraestructuras. «No es de recibo», dijo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. El presidente de la Diputación, Luis López, califica de «hecho grave» e «injustificable» lo que está sucediendo.

Y es que pese a la presión política y social, desde la operadora pública continúan rechazando fletar buses que sirvan para cubrir los trayectos que no realiza el tren.

Los pronósticos meteorológicos señalan que las precipitaciones aumentarán esta tarde ante la entrada de la borrasca Marta desde Portugal y que seguirán mañana.

Pese a las consultas de esta redacción, desde Renfe todavía no se ha aclarado cuáles son los puntos de la infraestructura en los que existe riesgo de inundaciones o desprendimientos de tierra.

Tampoco si se están realizando trabajos de mantenimiento en la línea o qué plazos manejan para tomar una decisión sobre su reapertura.

La estación de ferrocarril vilagarciana, ayer. / M. Méndez

Las mercancías se paran

A su vez, Adif cambió de postura pese a apuntar el jueves que «no hay ningún punto en la infraestructura que esté dañado e impida circular», aunque sí que reconocía que «por precaución» pueden adoptarse este tipo de medidas.

La primera de las incidencias tuvo lugar en la vía a las 10.45 horas entre Barbantes y Ourense, obligando a suspender toda esta línea de Guillarei a Monforte de Lemos. Horas después, a las 15.15, otro convoy de mercancías de un operador privado sufría una incidencia con la infraestructura entre Vilagarcía de Arousa y Faxil, en el tramo que sirve de acceso desde Pontevedra.

Variante de Portas

Todo este tramo situado en la conocida como Variante de Portas sufre inundaciones de forma recurrente y, desde la semana pasada, era posible ver balsas de agua en su entorno.

Ninguna de las dos fue publicada a través de las redes sociales del gestor, como sí ocurrió con otras incidencias de ayer.

Al mismo tiempo, desde el Adif evitan dar ningún plazo para su reapertura. El tráfico de pasajeros estaba suspendido por parte de Renfe —único operador de este tipo— desde la madrugada del jueves, pero varias compañías privadas seguían circulando con las mercancías.