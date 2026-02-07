El PSOE reclama en A Illa el Nivel 2 de emergencias

El Partido Socialista de Galicia presentó ayer una serie de iniciativas, que llevará al Parlamento de Galicia y al pleno de la Diputación, cuyo objetivo es reclamar una respuesta inmediata frente a los daños provocados por la cadena de temporales registrados, que ha dejado inundaciones, desbordamientos e importantes pérdidas en concellos de la provincia y, especialmente, en los de O Salnés.

Estas propuestas fueron presentadas ayer en A Illa con la presencia de los alcaldes de municipios afectados, en compañía de la parlamentaria Paloma Castro y la representante provincial Ana Laura Iglesias. Ambas denunciaron que la Xunta no ha activado el Nivel 2 de emergencia pese a que varios municipios advirtieron de que sus medios estaban desbordados y que no podían hacer frente a la situación.

Un ejemplo de ello es el municipio de A Illa, que se ha encontrado con que dos rayos, uno en enero y el otro la semana pasada, han dañado una buena parte de los servicios públicos, sobre todo, el alumbrado, además de causar todo tipo de desperfectos, tanto en terrenos públicos como privados. «Municipios como este no disponen de recursos económicos ni técnicos suficientes para asumir el coste de las reparaciones». Además, también denunciaron falta de apoyo institucional y la situación de desatención que estarían sufriendo.

Paloma Castro incidía ayer en que el Plan Inungal establece la declaración del Nivel 2 cuando las inundaciones superan la capacidad de respuesta municipal o cuando las previsiones permiten anticipar un agravamiento de la situación, pero «la Xunta no ha actuado con criterios técnicos claros ni asumido la coordinación que le corresponde, limitándose a la emisión de avisos sin activar los mecanismos necesarios de apoyo a los concellos». Por ello pedirá que se revisen los protocolos, activar sin demora el nivel 2 de emergencia.

Ana Laura Iglesias recordó que en marzo de 2023, ante una situación similar, la Diputación presidida por su formación «aprobó una convocatoria extraordinaria de ayudas por un importe superior a los dos millones de euros, destinada a los municipios afectados».