La Policía Local denuncia a un conductor que nunca obtuvo el carné

La Policía Local de Vilagarcía denunció a dos conductores por un delito contra la seguridad vial al superar el límite penal de la tasa de alcohol.

También detectó a un tercero circulando por Doctor Tourón de manera extraña, zigzagueando y sin luces, y cuando le dieron el alto comprobaron que nunca se había sacado el carné y además no tenía seguro ni ITV.

Los agentes también atendieron varias incidencias, como el socorro a una automovilista que reventó una rueda en un bache de la calle Camiño de Abaixo, dando aviso a Emerxencias, señalizando la zona y elaborando un informe ante una posible reclamación patrimonial al titular del vial.

Asimismo acudió con los Bomberos de Vilagarcía a buscar a una vecina de Sobradelo cuyos familiares estaban preocupados, pero se encontraba bien.