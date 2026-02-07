Piden trece años por intentar matar a un hombre en Vilagarcía

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el jueves, a partir de las 10.00 horas, la vista oral contra un vecino de Vilagarcía, acusado de intentar asesinar a otro con alevosía. La Fiscalía pide para el vilagarciano una pena de trece años de prisión, así como la obligación de seguir un tratamiento médico externo durante cinco años como mácximo. A ello se suma la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con la víctima durante veinte años.

Los hechos que serán juzgados en la Audiencia se remontan a la noche del 14 de septiembre de 2024 en un conocido establecimiento hostelero del barrio de Os Duráns. En ese lugar, el acusado se encontró con la víctima y, ambos, estuvieron fumando en el exterior del local cuando, de forma sorpresiva, el hombre sacó una navaja y, al tiempo que dirigía su arma a la garganta de la víctima, le decía «te voy a matar», apuñalándole en dos ocasiones. El arma le causó una herida en el centro de la lengua y otra en el hombro izquierdo, que necesitaron una intervención quirúrgica y le dejaron a la víctima secuelas en forma de cicatrices por lo que reclama una indemnización a través de ala acusación particular.

En el escrito de la Fiscalía también se hace hincapié en que el agresor padece un «trastorno de ideas delirantes» en el que presente un delirio en prejuicio de la víctima. De hecho, en el momento de los hechos, el agresor, considera la Fiscalía, tendría las capacidades intelectuales y volitivas profundamente alteradas como consecuencia del trastorno que padece». Insiste el escrito en que el agresor no tiene conciencia de enfermedad ni de necesidad de tratamiento, por lo que sería necesario un tratamiento involuntaria.

La causa de la agresión se remontaría al año 1998, cuando la víctima de esta agresión, un hombre de 56 años, fue procesado por la muerte del padre del agresor, un homicidio que se registro en la carretera entre Caldas y Catoira. Tras la agresión, el hombre huyó de la zona en la que ocurrieron los hechos, aunque acabaría entregándose poco después en la Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía. Pese a la búsqueda, los agentes de la Policía no encontraron el arma utilizada en el suceso.