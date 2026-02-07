Formación
Nuevos enfoques tecnológicos para el Plan de Emprego
El programa mancomunado alcanza su 15 edición para integrar en el mercado a 100 alumnos
La Mancomunidade de O Salnés ha puesto en marcha la XIV edición de su Programa Integral de Emprego, una iniciativa exitosa que se ha convertido en la puerta de regreso al mercado laboral de muchas personas gracias a la variedad de formación que ofrecen. Con un centenar de alumnos, este programa garantiza una inserción laboral próxima al 100% en empresas de la comarca.
El centenar de alumnos participantes tendrán la oportunidad de formarse y realizar prácticas en sectores como el siderometalúrgico, eólico, fotovoltaico, vitivinícola, logística o horticultura entre otros, pero también acceder al sector de las nuevas tecnologías, con aspectos innovadores de ciberseguridad, robótica colaborativa, drones con IA, agricultura de precisión, ortofotografía o realidad virtual y mixta. A esta variedad se suman las sesiones individuales de orientación o la participación en talleres de empleo. El programa cuenta con la colaboración de 769 empresas asentadas en O Salnés o proximidades.
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- Desaparecido un vecino de Vilagarcía: su familia pide colaboración
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- Profesores duermen en las aulas para exigir «educación de calidad»
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
- Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas