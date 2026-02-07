Nuevos enfoques tecnológicos para el Plan de Emprego

La Mancomunidade de O Salnés ha puesto en marcha la XIV edición de su Programa Integral de Emprego, una iniciativa exitosa que se ha convertido en la puerta de regreso al mercado laboral de muchas personas gracias a la variedad de formación que ofrecen. Con un centenar de alumnos, este programa garantiza una inserción laboral próxima al 100% en empresas de la comarca.

El centenar de alumnos participantes tendrán la oportunidad de formarse y realizar prácticas en sectores como el siderometalúrgico, eólico, fotovoltaico, vitivinícola, logística o horticultura entre otros, pero también acceder al sector de las nuevas tecnologías, con aspectos innovadores de ciberseguridad, robótica colaborativa, drones con IA, agricultura de precisión, ortofotografía o realidad virtual y mixta. A esta variedad se suman las sesiones individuales de orientación o la participación en talleres de empleo. El programa cuenta con la colaboración de 769 empresas asentadas en O Salnés o proximidades.