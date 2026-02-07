Jiu jitsu y pilates para luchar contra la enfermedad de Alexander

El Club Dojo Berserker de3 Vilagarcía, en el marco del programa «unha cura para Mauri», presentó ayer un taller de brazilian jiu jitsu y de pilates que se celebrará el 7 de marzo con el objetivo de recaudar fondos que sirvan para financiar el costoso tratamiento que está a recibir Mauri, un niño de tres años, vecino de Nigrán, que padece la ultrarrara enfermedad de Alexander. Los fondos también servirán para ayudar en la investigación de esta enfermedad, descopnocida y mortal, para la que no existe cura.

La actividad está abierta al públuco de todas las edades y de cualquier condición física, ya que se adaptará a las características de los participantes. En ella estarán cinturones negros de jiu jitsu que impartirán la modalidad brasileña en la que se trabaja cuerpo y mente y que, además, ofrece técnicas de defensa personal, según explicó Fátima Diz Barcala, del Dojo Berserker. Por su parte, Alba Casal, que dirige el centro olístico de Pontevedra, será la monitora para las sesiones de pilates.

Las personas que deseen conocer esta modalidad deportiva y contribuir con la causa a la que se dedica, deberán reservar plaza llamando al teléfono 657 016 856 y abonar una cuota de 20 euros. El taller se realizará en las dependencias del club, situado en la calle Escardia, 7, con horario de 11.00 a 13.00 horas.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, aplaudió la iniciativa del Dojo durante la presentación, agradeciéndoles a ellos y a todos los colectivos del municipio que proponen este tipo de iniciativas el esfuerzo y el trabajo desinteresado en sacarlo adelante. Además, salientó lo bien que combinan deporte y solidaridad, «porque la solidaridad es uno de los valores que rigen la práctica deportiva, junto con el esfuerzo y el trabajo en equipo».

Noticias relacionadas

Varela animó a los vecinos a participar en el taller y, tras la conmovedora casta de la madre de Mauri, leída durante la presentación, el regidor lanzó el deseo de que las administraciones, organismos privados y las empresas farmacéuticas dejen de pensar en los rendimientos económicos y dediquen más esfuerzos y recursos a la investigación de enfermedades raras.