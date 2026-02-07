El isleño Víctor Suárez será el pregonero de la semana Santa Santiago de Compostela

El canónigo de la Catedral de Santiago y vecino de A Illa de Arousa, Víctor Suárez Gondar, será el pregonero de la Semana Santa compostelana 2026. El pregón tendrá lugar el próximo 21 de marzo, a las 17.30 horas, en la iglesia de San Domingos de Bonaval de la ciudad compostelana. El eclesiástico es también juez del Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis y párroco de San Fructuoso, Santa María de Grixoa y Santa María de Chaián. Cofrade Honorario de la Cofradía de la Humildad, su figura destaca por una profunda vinculación con la religiosidad popular y un sólido conocimiento de la tradición cofrade, cualidades que, según la Junta de Cofradías, convertirán su pregón en un testimonio espiritual de especial relevancia para la apertura de la Semana Santa.

El acto contará con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León, cuya participación aportará la solemnidad y el rigor propios de una cita tan señalada en el calendario cofrade. Con este anuncio, la Junta de Cofradías avanza en los preparativos de la Pascua e invita a todas las hermandades, cofrades y fieles a participar en este acto, que supone el inicio oficial de la Semana Santa de Santiago de Compostela 2026. La junta de la cofradía, agradecía estos días por redes sociales a Víctor Suárez su disposición para lo que califican de «un importante encargo y estamos convencidos de que su palabra será un testigo excepcional y una guía espiritual sin igual para la apertura de la Semana Maior».

Noticias relacionadas

El joven isleño ejerce desde hace algunos años como canónigo de la Catedral y párroco de varios lugares próximos al área compostelana, pero también destaca por haberse formado en el Vaticano, donde fue protagonista de una anécdota, la de entregar una bufanda de la Peña Carcamáns, seguidores del Celta de Vigo con base en A Illa, al por entonces Papa Francisco, una iniciativa que se hizo viral en aquel momento.