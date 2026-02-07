A Illa da luz verde a invertir dos millones en O Naval y el alcantarillado

La junta de gobierno local de A Illa dio luz verde ayer a dos proyectos que, además de suponer una importante modernización del municipio, van a traer consigo la inversión de dos millones de euros, algo de lo que se felicita el bipartito. La primera de esas actuaciones es la remodelación de la zona de O Naval, donde se van a invertir 400.000 euros, que afectará a las calles Marqués de Bradomín, Naval y Alcalde C. Manuel de Graña, siendo ejecutadas por Marconsa.

Los trabajos que se van a realizar incluyen la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, cableado subterráneo, instalación de iluminación LED, nuevo pavimento y mobiliario urbano, así como la creación de zonas verdes, plantación de árboles y mejoras en el paisajismo. De todas formas, la actuación más importante será la construcción de un pequeño anfiteatro en los jardines de las casas modernistas para acoger actos culturales.

«Con esta actuación, damos un paso adelante para modernizar el casco urbano y hacer que cada calle sea más accesible, segura y agradable para vecinos y visitantes», explicaba el regidor, Luis Arosa. Insiste en que, con esta actuación, «las calles no serán solo vías de paso, sino espacios vivos, con zonas verdes, iluminación de calidad y un pequeño anfiteatro que ofrecerá la posibilidad de disfrutar de la cultura».

En cuanto a la mejora del saneamiento, la inversión supera los 1,3 millones de euros y va a afectar a a varios núcleos de población y, junto a la ejecución de la nueva EDAR de Testos, van a convertir A Illa «en uno de los más avanzados de la comarca en saneamiento y respeto por el medio ambiente y en una apuesta clara en la defensa del patrimonio natural y el sector primario vinculado al mar», explica Manuel Suárez, teniente de alcalde de A Illa.

La junta de gobierno también dio luz verde a otras cuestiones, entre las que destaca la firma de un convenio con la Diputación provincial para implantar una nueva aplicación para el padrón municipal, instrumento con el que se espera agilizar y facilitar la gestión de los datos demográficos. El ente de gobierno del concello también autorizó convenios para la retirada de vehículos abandonados, así como varias subvenciones solicitadas en el marco del programa +Provincia 2026. Estas últimas incluyen fondos para la recogida de la basura (91.330 euros), la limpieza de edificios municipales, Galiña Azul y CEIP Torre (37.648), y un importante programa de activación de empleo que permitirá la contratación de una docena de trabajadores (151.491), que se suman a las contrataciones que ya se han puesto en marcha de administrativos y operarios de obras y servicios.

Por último también se han solicitado y tramitado subvenciones para el programa de talleres para la juventud (Xuventude A+» y para la oficina de turismo en colaboración con Turismo Rías Baixas, reforzando la promoción del municipio.