La factura por retirar la peligrosa fachada de Otero supera los 5.000 euros

El Concello de Cambados empezó ayer a retirar las chapas con inminente riesgo de desprendimiento en el antiguo edificio de Establecimientos Otero. Así resuelve una parte de las demandas de los vecinos, pero sobre todo un problema de seguridad en pleno centro.

El valor estimado de los trabajos supera los 5.000 euros y la factura se trasladará al dueño, pues todo forma parte de la orden que tiene abierta desde hace un año para que consolide la abandonada fachada. De hecho, la intervención es una ejecución subsidiaria parcial, así que no colma todas las expectativas de los afectados, que llevan tiempo padeciendo la caída de cascotes en propiedades con verdadero riesgo para su integridad.

Los trabajos solo atañen a la cara norte, quitando las chapas que hace tiempo que se mueven con el viento y más con los últimos temporales. Es lo determinado por los técnicos municipales que estos días volvieron a la finca y comprobaron que era «urgente», según explica el alcalde, Samuel Lago.

Pero el estado general del edificio, sin un mantenimiento debido desde hace casi una década, cuando la mítica tienda echó el cierre definitivo, genera otros problemas, así que los vecinos, aunque agradecidos, lo ven como un «parche».

Se quejan de que en la sur también están cayendo «bloques de pavés de más de dos kilos sobre el tejado del supermercado, además de restos de fibrocemento del tejado que pueden contener amianto, afectando a galerías y otras propiedades de las calles Muelle y Rollo».

Lago argumenta que en este caso no se ha visto riesgo de caída en zonas transitables de la vía pública, pero garantiza que seguirán presionando al propietario para que cumpla la orden completa. De hecho, en contra de lo dicho estos días, sí es posible seguir imponiéndole multas y le pondrán la segunda.

También ha habido estos días alguna discrepancia sobre a quién pertenece ahora Solvia, que en su día se quedó con la propiedad en pago por las deudas contraídas con el banco Sabadell. Pero el regidor indica que se remiten a lo aparecido en el registro de la propiedad, donde se menciona a esta entidad financiera.

La previsión es que los trabajos duren un par de días y ayer estaban estudiando la manera de acceder a una parte con mayores dificultades, pues no era posible hacerlo desde la avenida de Galicia; por si es preciso utilizar maquinaria de menor tamaño.